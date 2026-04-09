Il video dell’anziana che sventa una truffa di gioielli e fa arrestare la banda
Tentativo di truffa ai danni di un’anziana nel centro di Milano, in zona corso Buenos Aires, finito con un arresto grazie alla lucidità della vittima. Una vedova di 83 anni è stata presa di mira da una banda specializzata in raggiri telefonici, che per giorni ha cercato di convincerla a consegnare gioielli e contanti custoditi nella sua abitazione. I truffatori, attraverso continue telefonate, hanno tentato di intimorirla parlando di presunte conseguenze legali, fornendole istruzioni dettagliate e una parola d’ordine, “Cesare”, da utilizzare al momento della consegna.
Insospettita, la donna ha però deciso di collaborare con le forze dell’ordine, permettendo di organizzare un intervento mirato per smascherare i responsabili.
L’arresto del “corriere” e l’intervento della polizia
Nel primo pomeriggio del giorno stabilito, un uomo si è presentato alla porta fingendosi appartenente alle forze dell’ordine per ritirare il sacchetto con i preziosi. L’83enne, seguendo le indicazioni degli agenti, ha simulato la consegna utilizzando la parola d’ordine concordata. Subito dopo, il presunto “corriere” ha tentato di allontanarsi rapidamente, ma è stato fermato sulle scale dai poliziotti già appostati nell’abitazione.
Ad essere arrestato è stato un 32enne di origine ucraina, ritenuto parte di un’organizzazione più ampia. Gli investigatori sospettano infatti che l’uomo fosse solo l’esecutore materiale, guidato telefonicamente da altri complici.