Tentativo di truffa ai danni di un’anziana nel centro di Milano, in zona corso Buenos Aires, finito con un arresto grazie alla lucidità della vittima. Una vedova di 83 anni è stata presa di mira da una banda specializzata in raggiri telefonici, che per giorni ha cercato di convincerla a consegnare gioielli e contanti custoditi nella sua abitazione. I truffatori, attraverso continue telefonate, hanno tentato di intimorirla parlando di presunte conseguenze legali, fornendole istruzioni dettagliate e una parola d’ordine, “Cesare”, da utilizzare al momento della consegna.

Insospettita, la donna ha però deciso di collaborare con le forze dell’ordine, permettendo di organizzare un intervento mirato per smascherare i responsabili.

L’arresto del “corriere” e l’intervento della polizia

Nel primo pomeriggio del giorno stabilito, un uomo si è presentato alla porta fingendosi appartenente alle forze dell’ordine per ritirare il sacchetto con i preziosi. L’83enne, seguendo le indicazioni degli agenti, ha simulato la consegna utilizzando la parola d’ordine concordata. Subito dopo, il presunto “corriere” ha tentato di allontanarsi rapidamente, ma è stato fermato sulle scale dai poliziotti già appostati nell’abitazione.

Ad essere arrestato è stato un 32enne di origine ucraina, ritenuto parte di un’organizzazione più ampia. Gli investigatori sospettano infatti che l’uomo fosse solo l’esecutore materiale, guidato telefonicamente da altri complici.