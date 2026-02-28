Un cane che trasporta un sacchetto di immondizia tra i denti e lo deposita in una discarica abusiva lungo la strada. È quanto documentato dalle telecamere in via Pulacara, nel quartiere San Giorgio, a Catania. Le immagini, registrate dal reparto ambientale della Polizia locale di Catania, mostrano l’animale muoversi con sicurezza verso un punto già pieno di rifiuti abbandonati.

Il video, diffuso sui social dal Comune di Catania, ha sollevato il sospetto che il cane sia stato addestrato dal proprietario per evitare controlli e sanzioni. L’episodio non sarebbe isolato: la scena è stata ripresa in due giorni consecutivi. Gli accertamenti sono in corso per individuare il responsabile dell’abbandono illecito.