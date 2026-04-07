Un’esplosione improvvisa ha colpito un’autocisterna nei pressi del Ponte delle Americhe, a Panama City, provocando un vasto incendio. Le fiamme si sono rapidamente propagate ad almeno altri due serbatoi situati nel deposito di Balboa, alimentando una situazione di forte emergenza. Secondo le autorità locali, l’origine del rogo sarebbe legata proprio a un impianto di carburante collocato sotto il ponte, mentre il traffico continuava a scorrere regolarmente al momento dell’incidente.

Video choc e controlli sulla sicurezza del ponte

Sui social media sono apparse numerose immagini dell’accaduto, tra cui video girati da passeggeri a bordo di un autobus che si trovava nelle vicinanze durante l’esplosione. Le riprese mostrano fiamme alte e molto vicine alla carreggiata, suscitando preoccupazione tra i presenti. Nel frattempo, le autorità hanno avviato verifiche tecniche per accertare eventuali danni strutturali al ponte, un’infrastruttura fondamentale per la viabilità cittadina. La priorità resta ora garantire la sicurezza e valutare l’impatto dell’incendio sull’area interessata.