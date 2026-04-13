All’alba di oggi, lunedì 13 aprile, intorno alle 05:45, i cieli della Puglia sono stati illuminati da un fenomeno spettacolare e ancora tutto da chiarire. Una lunga scia luminosa è stata avvistata e segnalata da numerosi testimoni tra i Monti Dauni, il Gargano e l’area barese, catturando l’attenzione di chi si trovava sveglio nelle prime ore del mattino.

Il fenomeno, durato diversi secondi, è stato descritto come una luce intensa in rapido movimento, accompagnata da una possibile frammentazione in piccoli punti luminosi lungo la stessa traiettoria. In molti hanno ipotizzato che si possa trattare di un bolide, cioè un meteorite particolarmente brillante, simile nell’aspetto a una cometa in fase di disgregazione.

Un video realizzato da Ennio Mascia nella zona di Faeto mostra chiaramente la scia attraversare il cielo, alimentando ulteriormente curiosità e domande tra gli osservatori. Al momento, tuttavia, non esiste ancora una conferma ufficiale sulla natura del fenomeno. Gli esperti stanno valutando le immagini e le segnalazioni per capire se si sia trattato di un evento astronomico naturale o di altro tipo di rientro atmosferico.