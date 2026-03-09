Un breve video del presidente russo Vladimir Putin è diventato virale sui social dopo essere apparso per pochi minuti sui canali ufficiali del Cremlino. Nelle immagini, circa trenta secondi di registrazione, il leader russo viene ripreso mentre tossisce durante la registrazione di un videomessaggio dedicato alla Giornata internazionale della donna.

Nel filmato si sente Putin interrompere il discorso e chiedere di ripetere la registrazione, dicendo: “Ho un nodo alla gola, ho parlato molto oggi”. Poco dopo la clip è stata rimossa e sostituita con una versione montata e senza l’interruzione. Tuttavia il frammento era già stato diffuso e condiviso rapidamente su Telegram, diventando virale.

Secondo quanto riportato dal giornale indipendente Novaya Gazeta Europe, il video originale sarebbe rimasto online solo per pochi minuti prima di essere sostituito. L’episodio ha attirato l’attenzione perché raramente vengono mostrati momenti non filtrati dell’immagine pubblica del presidente russo.

In passato il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov ha sempre respinto le speculazioni sulla salute di Putin, spiegando che eventuali colpi di tosse o fastidi alla voce sarebbero dovuti semplicemente a fattori come l’aria condizionata.