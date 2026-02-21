Karin Vonn, sorella della campionessa di sci Lindsey, ha vissuto un arrivo alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina molto diverso dal previsto: dalle tribune di Cortina al letto dell’Ospedale Ca’ Foncello. In un video diventato virale sui social, Karin mostra stupore e gratitudine verso medici, paramedici e infermieri italiani: “Dimenticate le app di incontri, vi basta un pronto soccorso italiano”, scherza nel testo sovrapposto.

La 41enne americana aveva subito una caduta spaventosa durante la discesa delle Tofane, correndo con il crociato rotto, e Karin non l’ha lasciata sola. Dopo quattro interventi per la frattura alla tibia, la sorella di Lindsey ha ringraziato tutto il personale sanitario prima di fare ritorno negli Stati Uniti, lodando la professionalità e l’accoglienza ricevuta.