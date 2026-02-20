A Milano la Polizia di Stato ha eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di due giovani stranieri, ritenuti responsabili di una rapina aggravata avvenuta il 15 febbraio in Largo Treves. Si tratta di un cittadino algerino che inizialmente si era dichiarato minorenne — ma risultato poi maggiorenne dopo accertamenti medici — e di un marocchino di 23 anni, entrambi irregolari sul territorio nazionale.

La rapina si era consumata nel primo pomeriggio di domenica, intorno alle 13:30, quando gli agenti delle volanti erano intervenuti in un cortile della zona dopo la segnalazione di un’aggressione ai danni di un uomo italiano di 50 anni, che stava rientrando a casa con il proprio cane. I due giovani gli avevano sottratto un orologio di lusso dal valore stimato di circa 25mila euro.

Il giorno successivo, verso le 18, gli investigatori della Squadra Mobile, durante un controllo in Viale Monza, hanno fermato un’auto con a bordo i sospettati, riconosciuti anche grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza. Dopo le procedure di identificazione, entrambi sono stati trasferiti presso la Casa Circondariale Milano San Vittore, a disposizione dell’autorità giudiziaria.