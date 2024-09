Vietnam, ponte spazzato via dalle acque torrenziali. Il momento del crollo VIDEO

Un ponte sul Fiume Rosso, nel Vietnam settentrionale, è stato spazzato via dalle acque torrenziali scatenate dal tifone Yagi, provocando la caduta di numerosi veicoli. Quattro persone sono state tratte in salvo, mentre almeno altre 13 risultano disperse, come riportano i media locali. Il crollo è avvenuto lunedì mattina intorno alle dieci, quando un pilastro e due campate del ponte sono stati travolti dalle acque. Secondo le prime indagini sono precipitate almeno 10 auto e due motoveicoli, ma la forza della corrente sta rendendo difficili le operazioni di recupero.