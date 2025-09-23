Un violento nubifragio scoppiato poco dopo le 8.30 di oggi, martedì 23 settembre, si è abbattuto sull’isola d’Ischia in provincia di Napoli. In meno di un’ora è caduta una enorme quantità di pioggia e contemporaneamente si è sviluppata una vera e proprio tempesta di fulmini. L’intensità delle precipitazioni ha provocato disagi in tutta l’isola con svariati allagamenti, strade rese impraticabili, auto sommerse e decine di chiamate alla caserma isolana dei Vigili del fuoco.

Diversi comuni isolani stanno emanando avvisi alla popolazione consigliando ai cittadini di mettersi al riparo e sospendere ogni attività all’esterno, evitando spostamenti a piedi o in auto se non strettamente necessari. Ad Ischia Porto la scuola dell’infanzia Marconi è stata evacuata a causa delle copiose infiltrazioni di acqua dal tetto mentre a Forio due auto dei Carabinieri in sosta sono state pressoché sommerse dall’acqua; allagamenti e disagi vengono segnalati anche nei comuni di Forio, Barano e Casamicciola; per quest’ultimo comune si registrano dilavamenti di fango e terriccio soprattutto nelle zone alte, già colpite dalla alluvione del 2022.

Problemi anche a Lacco Ameno, dove il corso principale risulta allagato mentre a Forio un fulmine ha colpito una abitazione ma senza conseguenze gravi.