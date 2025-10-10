Il volo Ryanair FR3418, partito da Pisa e diretto a Glasgow-Prestwick, è stato costretto a lanciare un allarme e ad atterrare d’emergenza a Manchester, dopo essere arrivato a soli sei minuti all’esaurimento totale del carburante. Il velivolo, infatti, è arrivato all’aeroporto di Manchester dopo aver tentato per tre volte l’atterraggio a Glasgow. L’episodio è avvenuto il 3 ottobre, proprio quando si è registrato il passaggio della tempesta Amy che ha mandato in tilt trasporti e collegamenti aerei, colpendo il Regno Unito con venti fino a 160 km/h.

Paura in volo

Stando a quanto ricostruito, anche grazie alla testimonianza di un passeggero, l’aereo, operato da Malta Air per conto di Ryanair, ha tentato più volte di atterrare a Prestwick nonostante le condizioni meteo proibitive: “Tutto andava bene finché non abbiamo iniziato la discesa. L’aereo ha fatto un paio di giri prima di tentare la prima volta, ma si è rialzato quasi subito. Ci è stato detto che avremmo dovuto riprovare ancora una volta, altrimenti saremmo dovuti andare a Manchester. La seconda volta è stato un viaggio molto accidentato e abbiamo quasi raggiunto la pista, ma all’ultimo minuto abbiamo frenato bruscamente”, ha rivelato il passeggero Alexander Marchi, che ha raccontato la vicenda al quotidiano Ayr Advertiser.

L’aereo ha poi tentato l’atterraggio a Edimburgo, ma anche questo è fallito. “Anche questa volta, però, è stato terribile come la seconda volta a Prestwick”, ha affermato Marchi. Dopo l’ennesimo tentativo di atterraggio, l’aereo ha ripreso quota ed è stato costretto ad atterrare a Manchester. Durante l’emergenza, l’equipaggio ha lanciato un codice squawk 7700, la massima allerta per situazioni critiche in volo. Quando il velivolo è finalmente atterrato in sicurezza, i serbatoi contenevano appena 220 chilogrammi di carburante, l’equivalente di circa cinque o sei minuti di volo. “Dopo aver aspettato un’ora sulla pista, finalmente siamo scesi, abbiamo superato il controllo passaporti e siamo saliti su un pullman che ci ha portato a Prestwick. Siamo arrivati ​​verso le quattro e un quarto del mattino, con circa 10 ore di ritardo”, ha dichiarato Marchi.

“Ryanair ha segnalato la situazione alle autorità competenti venerdì (3 ottobre). Poiché la questione è attualmente oggetto di un’indagine in corso, alla quale stiamo collaborando pienamente, non siamo in grado di rilasciare dichiarazioni”, hanno commentato i vertici aziendali. Le autorità aeronautiche hanno aperto infatti un’indagine per chiarire i dettagli dell’accaduto e verificare la gestione della riserva di carburante in condizioni meteorologiche estreme.