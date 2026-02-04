Uno degli ultimi filmati pubblicati su TikTok da Ylenia Musella, la 22enne uccisa a Napoli, è finito al centro dell’attenzione online dopo la diffusione della notizia dell’omicidio, per il quale il fratello Giuseppe ha confessato. Nel breve video la giovane appare serena mentre canta davanti alla fotocamera del cellulare. Alle sue spalle, però, si intravede un uomo che scende le scale, quasi fuori fuoco, con un oggetto in mano. Proprio questo particolare ha spinto molti utenti a rivedere più volte le immagini, soffermandosi su quel dettaglio che inizialmente poteva sembrare secondario.

Le ipotesi e le reazioni sui social

Dopo il delitto, i commenti sotto al video si sono moltiplicati rapidamente. Alcuni utenti sostengono che l’uomo sullo sfondo impugni un coltello, parlando di un elemento inquietante alla luce di quanto accaduto. Screenshot e ingrandimenti dell’immagine sono stati condivisi più volte, alimentando dubbi e discussioni.

Altri, però, invitano alla cautela e propongono una spiegazione diversa: secondo questa versione, l’oggetto potrebbe essere semplicemente una sigaretta elettronica. “L’avrà caricato lei il video, non c’è nulla di strano”, scrive qualcuno, cercando di ridimensionare le interpretazioni più allarmanti.