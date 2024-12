Zelensky posta su X un video in cui si vedono delle truppe nordcoreane uccise al fronte. Stando a quanto dichiarato dal presidente ucraino, i russi brucerebbero i volti dei soldati nordcoreani morti in battaglia per renderli irriconoscibili.

Nel postare il video su X, Zelensky scrive: “Anche dopo anni di guerra, quando pensavamo che i russi non potessero essere più cinici, vediamo qualcosa di ancora peggiore. La Russia non solo invia le truppe nordcoreane per assaltare le posizioni ucraine ma cerca anche di nascondere le perdite bruciando i volti dei soldati nordcoreani uccisi in battaglia. Questa follia va fermata!’.

Even after years of war, when we thought the Russians could not get any more cynical, we see something even worse.

Russia not only sends the North Korean troops to storm Ukrainian positions, but also tries to conceal losses of these people.

They tried to hide the presence of… pic.twitter.com/KYyGF1rxP8

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 16, 2024