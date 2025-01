E’ ormai una consolidata tradizione per gli animali dello zoo di Berlino. Un esempio di riciclo virtuoso. Gli alberi di Natale invenduti e donati dai venditori sono serviti come pasto il giorno dopo la festività. Sembra ne vadano ghiotti, guardare per credere.

https://www.youtube.com/watch?v=5guHzVr63qg

Un menù attentamente preparato: lo zoo non accetta infatti alberi dal pubblico perché potrebbero contenere sostanze chimiche o avanzi di decorazioni. Elefanti, giraffe e renne spazzolano via tutto, chissà se poi si metteranno a dieta anche loro, come gli appesantiti umani dopo le pantagrueliche libagioni natalizie.