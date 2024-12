La prima banana geneticamente modificata al mondo è stata approvata in Australia È geneticamente modificata per resistere a una devastante infezione da fungo.

L’Australia ha appena approvato una banana geneticamente modificata per resistere all’infezione fungina nota come malattia di Panama, una minaccia devastante per le coltivazioni di banane in tutto il mondo.

È la prima banana GM mai approvata, ma sono già in lavorazione varietà progettate per resistere ad altre malattie delle colture, scrive Kristin Houser su Freethink.com. NPR ha dedicato una lunga serie di interviste al tema.

La banana è un affare da 25 miliardi

Soldi nel chiosco delle banane: le banane sono un grande affare. Nel 2023, il settore era valutato 25 miliardi di dollari e molte persone in tutto il mondo dipendono dal frutto per il reddito o l’alimentazione.

In qualsiasi momento, però, l’industria delle banane di un paese può essere paralizzata da un’invasione della malattia di Panama TR4, un’infezione incurabile e praticamente inestirpabile.

“[Il fungo] rimane nel terreno per più di 50 anni, annientando i raccolti di banane e distruggendo le fattorie per generazioni”. Il TR4 si è diffuso a livello globale per decenni e attacca quasi tutte le varietà di banane, inclusa la banana Cavendish, la varietà più popolare al mondo da quando una precedente epidemia di Panama Disease ha spazzato via la banana Gros Michel negli anni ’50.

Una vita per salvare le banane

Due decenni per salvare la banana: Dale e i suoi colleghi hanno trascorso più di 20 anni a sviluppare la banana QCAV-4, una varietà geneticamente modificata (GM) della banana Cavendish altamente resistente alla Panama Disease TR4. Tutto quel duro lavoro ha ora dato i suoi frutti, poiché i regolatori australiani hanno recentemente stabilito che la banana GM è sicura e nutriente quanto le banane non modificate. Se i ministri dell’alimentazione della nazione non metteranno in discussione la sentenza entro metà aprile, la banana verrà approvata per la vendita in Australia.

“Questo è un meraviglioso esempio di ricerca fondamentale che procede attraverso un percorso di commercializzazione verso un risultato tangibile… è fantastico raggiungere questo traguardo”, ha affermato Margaret Sheil, professoressa vice-cancelliera della QUT.

Tuttavia, ciò è stato fatto semplicemente silenziando un gene che la banana aveva già. Il team della QUT ha creato la sua banana GM inserendo un gene chiamato “RGA2” che proviene da una varietà di banana selvatica. Questo gene rende quelle banane quasi immuni alla malattia di Panama e, sebbene le banane Cavendish abbiano lo stesso gene, la loro versione è dormiente.

“Non c’è niente di spaventoso”, ha detto Dale ad ABC News. “Il gene era già presente nella Cavendish… Semplicemente non funziona, quindi abbiamo inserito una versione che funziona”.

“Questa è davvero la nostra rete di sicurezza”. Guardando al futuro: se la banana GM verrà approvata per la vendita in Australia, ciò non significa che qualcuno inizierà a coltivarla e venderla: il team QUT vede il QCAV-4 come un piano di riserva, qualcosa che potrebbe essere prodotto se la malattia di Panama iniziasse a diffondersi nelle piantagioni di banane australiane.

“[Q]uesta è davvero la nostra rete di sicurezza”, ha affermato Dale.

“Le banane Cavendish non scompariranno [ma] questa banana è pronta per partire, se TR4 si mette davvero in moto e inizia a danneggiare davvero il nostro settore”.