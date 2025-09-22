L’aeronautica militare tedesca ha fatto decollare ieri mattina due Eurofighter per seguire un aereo militare russo IL-20M entrato nello spazio aereo neutrale sopra il Mar Baltico, prima di affidare la scorta ai partner Nato in Svezia.

Aereo da ricognizione russo IL-20M

“Ancora una volta, la nostra forza di allerta rapida, composta da due Eurofighter, è stata incaricata dalla Nato di indagare su un aereo non identificato, privo di piano di volo o contatto radio nello spazio aereo internazionale”, ha dichiarato l’aeronautica militare tedesca in un comunicato.

“Si trattava di un aereo da ricognizione russo IL-20M. Dopo l’identificazione visiva, abbiamo affidato la scorta dell’aereo ai nostri partner Nato svedesi e siamo tornati a Rostock-Laage”.

Il Consiglio Nord Atlantico della Nato si riunirà martedì per discutere della violazione dello spazio aereo estone da parte della Russia, hanno riferito a Reuters due funzionari a conoscenza della questione.

Tre caccia russi MiG-31 sono entrati nello spazio aereo estone senza autorizzazione venerdì e vi sono rimasti per un totale di 12 minuti prima di essere costretti a ritirarsi.