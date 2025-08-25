Vuelta di Spagna, altra tappa piemontese. Colpaccio del francese David Gaudu, 28 anni, alfiere della corazzata Groupama. Ha vinto in volata la terza tappa della Vuelta sorprendendo Pedersen che era in testa sino a pochi metri dall’arrivo.

Gaudu rinvenendo da dietro a doppia velocità ha superato Vingegaard e Pedersen ed è andato a prendersi una vittoria inaspettata bagnata con un fiume di lacrime.

Con questa vittoria Gaudu sale al secondo posto della classifica generale, precedendo Ciccone (terzo), Bernal (quarto),Pidcock (quinto).

VUELTA, TERZA TAPPA, BREVE E MOSSA

Terzo giorno della Vuelta 2025 e terza tappa italiana. Una frazione di 134 km da San Maurizio Canavese a Ceres.

Dal nord di Torino alle Valli di Lanzo, le tre valli delle Alpi Graie piemontesi che comprendono il Monte Bianco, il “tetto d’Europa”(4.805,59 metri s.l.m.). Tappa breve, mossa, non durissima.

Con il primo GPM di giornata, dopo 66 km di saliscendi, a Issiglio (5,6 km al 6,5%). Quindi il traguardo volante di Courgne’ (primo Quinn, secondo Verre),poi discesa comoda e ultimi 15 km di ascesa leggera, più che abbordabile.

Ne è uscita una tappa di difficile interpretazione per gli stessi corridori. Lo squillo di Vingegaard a Limone Piemonte (sprint in salita Ciccone di 5 cm) ha costretto i team a rivedere le strategie. La vittoria di Jonas (non vinceva da febbraio in Portogallo) ha lasciato il segno. Prima del previsto.

Martedì 26, quarta e ultima tappa italiana della Vuelta, da Susa a Voiron (Francia) per un totale di 192,1 km con tre GPM nei primi 90 km.

GARA TUTTA NEL FINALE

Partenza alle 14.25, quattro subito all’attacco tra cui Verre (maglia a pois). Dopo Courgne’ Verre resta al comando solo con Quinn a 50 km dal traguardo. Il gruppo controlla a 1’30”, perde pezzi (tra cui Philipsen ) e alza il ritmo.

A 40 km dall’arrivo la corsa si accende. Molla Verre, il plotone è sotto il minuto e lo risucchia tenendo nel mirino lo statunitense Sean Quinn; quindi resta da fare l’ultima salita di Corio: 1,8 km al 5,9%. Ripreso il 25enne californiano del team EF Education-EasyPost a 20 km dal traguardo.

Gruppo compatto. Le squadre preparano il finale formando i”treni”. Tensione alle stelle. I velocisti restano al coperto, risparmiano energie. Lotta per guadagnare le migliori posizioni all’ingresso di Lanzo Torinese.

Il Gpm di Ceres – 2,5 km al 3,5% – è stato lo scenario finale della tappa. Volata ristretta, Philipsen è rimasto indietro con Carlos Verona. Viceversa risale Pippo Ganna. Lancia lo sprint Pedersen ma David Gaudu lo sorprende e con una volata sontuosa lo batte e vince. Terzo Vingegaard che conserva la maglia Rossa.

ORDINE DI ARRIVO

1. David Gaudu in 2h59’24”, 2. Pedersen, 3. Vingegaard, 4. Ciccone, 5. Labrosse, 6. Aular, 7. Buitrago, 8. Egan Bernal, 9. Koerdt, 10. Hindley.