Carlo Conti, il figlio è cresciuto ed è la sua fotocopia: eccoli insieme

Il figlio di Carlo Conti, il piccolo Matteo, è cresciuto ed è diventato la sua fotocopia: eccoli insieme, sono due gocce d’acqua.

Diventato papà a 51 anni per la prima volta, Carlo Conti è letteralmente innamorato del figlio Matteo, frutto del suo amore con Francesca Vaccaro che ha sposato nel 2012 e di cui è sempre più innamorato. La storia tra il conduttore toscano e la sua dolce metà inizia dietro le quinte di Domenica In. Lei, infatti, è un’ex costumista e, nel baskstage della trasmissione di Raiuno, scatta la scintilla. La prima volta, però, non va bene. I due, infatti, si lasciano e restano separati per diverso tempo prima di ritrovarsi e convolare a nozze.

Il matrimonio è solo il primo coronamento di un grande amore perché il momento più bello della storia d’amore arriva l’8 febbraio 2014 quando nasce Matteo. L’unico figlio della coppia oggi ha dieci anni e, fisicamente, ricorda davvero tantissimo il conduttore toscano.

Carlo Conti: somiglianza incredibile con il figlio Matteo, stesso fisico e stessi colori

Alto e snello, Matteo sembra un piccolo Carlo Conti. Il figlio del conduttore toscano e di Francesca Vaccaro, esattamente come il papà da giovane, ha anche tantissimi capelli e come lui indossa gli occhiali da vista. Anche i colori sono quelli di papà Carlo che ha capelli e carnagione scura. Matteo, inoltre, ama il mare come il padre, la natura e gli animali. Ha, infatti, un legame indissolubile con il cane di famiglia, Gina, con cui trascorre davvero tanto tempo.

Bimbo solare e allegro, ama trascorrere il suo tempo libero con i genitori, gli amici e Gina che è la sua migliore amica. Pur avendo un papà così famoso, Matteo è presente pochissimo sui canali social del padre e della madre. Entrambi, infatti, proteggono la sua privaci e, nei pochi contenuti in cui è presente, è sempre di spalle o con il viso coperto.

Tuttavia, non è difficile immaginare che anche il viso sia un mix perfetto di mamma e papà e che gli occhi siano scuri dal momento che anche Francesca vaccaro ha capelli e occhi scuri. “Quando ho iniziato a giocare con mio figlio mi è venuto in mente mio padre… Mi sono immaginato come sarebbe stato con me e cosa avremmo fatto insieme se non fosse scomparso così presto. Faccio con Matteo le cose che forse il ‘mi babbo’ avrebbe fatto con me”, raccontava Conti al settimanale Chi nel 2020.