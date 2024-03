Corrado Nuzzo è tra gli speciali ospiti della puntata di oggi 18 marzo 2024 di “La volta buona”, il programma condotto da Caterina Balivo in onda su Rai 1 dalle 14,00. L’attor sarà in studio insieme alla moglie Maria Di Biase, i due sono attualmente a teatro con lo spettacolo “Delirio a due”. Ma scopriamo qualcosa in più su Corrado Nuzzo, dalla sua età al suo percorso artistico passando per la sua vita privata.

Corrado Nuzzo età, biografia e carriera

Corrado Nuzzo è nato a Tricase (Lecce) il 25 Marzo 1971, e ha 53 anni. Non si hanno molte notizie sull’infanzia di Corrado, tuttavia sappiamo che la sua carriera artistica è iniziata a Bologna, dove si è trasferito giovanissimo e ha iniziato a lavorare in teatro al fianco di Natalino Balasso. Nella sua vita professionale vanta una lunga collaborazione con Zelig, la Gialappa’s Band e Quelli che il calcio. Natalino Balasso spazio dal teatro comico a quello drammatico,

Da anni lavora con Enrico Vaime a Radio 2 nel programma più longevo della Radiofonia Italiana Black Out e conduce insieme a Maria Di Biase e Mauro Casciari la trasmissione dal titolo Numeri Uni.

Vita privata: la moglie Maria Di Biase

Non sappiamo tanto della sua privata perché è molto riservato. E’ impegnato sentimentalmente con la collega Maria Di Biase da moltissimi anni. Ma non dovrebbe essere sposato, né dovrebbe avere figli. Per il resto, come detto, non sappiamo altro perché parla unicamente dei suoi prossimi progetti professionali. Lui e Maria Di Biase si sono conosciuti alla fine degli anni ’90 a Bologna, quando lui collaborava con Natalino Balasso mentre lei recitava come hobby.

La carriera di coppia di Maria Di Biase e Corrado Nuzzo

L’uno cresciuto a Marittima, l’altra di origini molisane (Bonefro) e laureata all’Università di Bologna in matematica, inizialmente lavorano separatamente come attori teatrali. Dopo essersi incontrati acquisiscono popolarità dal 2004 nei programmi della Gialappa’s Band, soprattutto grazie agli sketch Mortality Show, Il grande freddo e Tua sorella.