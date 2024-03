Marco Maddaloni è tra gli ospiti della puntata di oggi 10 marzo 2024 di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin. Campione di judo e volto noto della tv, ha da poco concluso la sua esperienza dentro la casa del Grande Fratello. Scopriamo qualcosa in più su Marco, dalla sua età alla sua carriera come sportivo, la sua vita privata e la moglie.

Marco Maddaloni età, biografia e carriera

Nato il 7 dicembre 1984 a Napoli, Marco ha 39 anni. È cresciuto in una famiglia di sportivi, figlio di Giovanni Maddaloni e Caterina Iuliano. Il padre gestiva il Judo Club Star Napoli, dove Marco ha iniziato a coltivare la sua passione per il judo fin da giovane. E infati, Marco Maddaloni ha un curriculum sportivo impressionante. A soli 17 anni è diventato campione italiano assoluto nella categoria under-73 kg, e successivamente è stato vice campione europeo junior. Entrato nelle Fiamme Oro della Polizia di Stato, ha continuato a collezionare successi, diventando sette volte campione italiano di judo per età e ottenendo piazzamenti di rilievo in competizioni internazionali, come il terzo posto in Coppa del mondo a Tbilisi e a Vienna.

La partecipazione ai reality

Oltre alla sua carriera sportiva, Marco Maddaloni è diventato una presenza nota in televisione grazie alle sue partecipazioni ai reality show. Ha preso parte a programmi come Detto Fatto, Made in Sud e Alessandro Borghese – Celebrity Chef, ma è particolarmente noto per le sue vittorie a Pechino Express nel 2013 e all’Isola dei Famosi nel 2019. Negli ultimi mesi, ha preso parte all’attuale edizione del Grande Fratello, che ha concluso da poco. È uscito dalla Casa per la scomparsa del suocero. Il 4 marzo ha fatto sapere che non rientrerà.

Vita privata: moglie e figli

Marco Maddaloni è sposato con Romina Giamminelli, una modella partenopea originaria delle Seychelles. La coppia ha tre figli: Giovanni, nato nel 2016, Giselle Maria nel 2018 e Pino nel 2020. Durante un’intervista a Verissimo, hanno rivelato di aver perso un bambino in passato, condividendo un momento toccante con il pubblico.

Profilo Social

Se sei interessato a seguire le gesta di Marco Maddaloni, puoi trovarlo su Instagram con il nome utente @maddaloni73. Qui condivide momenti della sua vita quotidiana, comprese le sue avventure sportive e familiari.