Classifica Google: le parole più cercate, Berrettini batte Draghi, Christian Eriksen su tutti, domina lo sport

Cosa abbiamo cercato su Google in questo 2021? Quali sono state le parole-chiave più cliccate? Il motore di ricerca più utilizzato su Internet ha dato le risposte.

Lo fa tutti gli anni. Ne è uscita una classifica solo in parte scontata. Prevedibile che il calcio conquistasse il podio; non era affatto prevedibile che Berrettini battesse Draghi e Conte.

I PERSONAGGI PIÙ CERCATI

Vince a sorpresa Christian Eriksen, il centrocampista dell’Inter e della Nazionale danese. Il suo dramma in campo agli Europei – arresto cardiaco durante la partita Danimarca-Finlandia allo stadio di Copenhagen (12 giugno 2021) – ha suscitato inquietudine, dolore,ansia.

I “navigatori” di Google hanno seguito la vicenda fino al suo lieto fine. Secondo classificato il tennista romano Matteo Berrettini finalista a Wimbledon.

Terzo il premier Mario Draghi. Giù dal podio il portiere Gigio Donnarumma e i Maneskin . A seguire: Sinner, Giuseppe Conte, Federica Pellegrini, Orietta Berti. Chiude la Top ten Marcellone Jacobs mattatore dei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo.

LE PAROLE DELL’ANNO SECONDO GOOGLE

Vince il calcio che conquista i primi due posti con la serie A e gli Europei. Terzo posto, assolutamente non prevedibile Classroom, il servizio web gratuito sviluppato da Google per le scuole e le Università . Quarto posto per Raffaella Carra’ e il suo addio del 5 luglio . Quinto posto ancora il calcio con la Champions League . A seguire il torneo del Roland Garros, Eriksen, Wimbledon, Green pass e Matteo Berrettini.

GLI ADDII PIÙ SEGUITI

Raffaella Carra’ domina la classifica. I suoi funerali a Roma sono stati un evento. A Bologna per Natale la ricordano con le luminarie. Seguono Michele Merlo ( giovane star di Amici morto a giugno per una malattia fulminante). A ruota Franco Battiato. Giù dal podio Gino Strada, fondatore di Emergency che ha preceduto Carla Fracci, vero simbolo della danza nel mondo. Quindi l’attore Libero De Rienzo, Rossano Rubicondi, Milva la rossa, il principe Filippo. Chiude Nick Kamen, il cantante e modello britannico spentosi a Londra . Era il pupillo di Madonna, il sex symbol degli anni ‘80.

GLI EVENTI

Podio tutto per il calcio. Nell’ordine: serie A, Europei, Champions League. Ancora sport al quarto posto e al quinto con i prestigiosi tornei di tennis di Parigi e Londra. Seguono Olimpiadi e il festival di Sanremo. Quindi la pallacanestro americana, il black gridai e la Superlega 2021.