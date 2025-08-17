Cosa c’è nella mente di Benjamin Netanyahu, si chiede un giornalista del New Yorker, ebreo a giudicare dal nome Isaac.

La risposta, da una telefonata transatlantica con un giornalista di Haaretz, Amos Harel, esperto di difesa, è semplice e spietata: Netanyahu vuole sopravvivere.

Al centro della conversazione fra Isaac Chotiner e Harel la domanda su a cosa mira realmente Netanyahu intensificando la guerra, se ci sono piani per ripopolare Gaza con coloni israeliani e come Netanyahu è cambiato dall’inizio della guerra.

“Penso che Netanyahu voglia sopravvivere politicamente. Penso che, se fosse possibile un’emigrazione forzata dei palestinesi e, allo stesso tempo, la sopravvivenza sua e di Israele, gli piacerebbe. Ma credo che sia molto più astuto di così, e capisce che è estremamente difficile da realizzare e che la reazione internazionale sarebbe enorme. Quindi non persegue un unico obiettivo. Ci sono sempre un paio di palloni in aria, e decide all’ultimo minuto quale sia la strada migliore per sopravvivere. Ma la sopravvivenza è la priorità assoluta”.

Harem si dichiara critico di Netanyahu ma si vede costretto a riconoscere i risultati del premier israeliano.

“L’8 ottobre [2023] Netanyahu tenne un discorso in quel periodo in cui affermò che avremmo cambiato il Medio Oriente. Beh, ha ottenuto tutto questo. Ha sconfitto Hamas. Ha distrutto Hezbollah in Libano. Ha finalmente distrutto il piano nucleare iraniano”.

Tutto, aggiunge l’esperto militare israeliano, era stato pianificato in anticipo. Altri pensano che stia per lo più giocando a orecchio, che stia improvvisando strada facendo per sopravvivere.

“Ma la mia sensazione, da molto tempo, non è che non abbia la minima idea, ma che molto di tutto questo riguardi il tirare a indovinare e il cercare di sopravvivere a tutti i costi”.

Netanyahu uomo di destra

“Netanyahu è un uomo di destra”, precisa.

Non vuole una soluzione a due stati. Ha combattuto contro di essa per tutta la vita. Ma ha anche detto di non sostenere il ritorno degli insediamenti a Gaza. E non è mai stato emotivo riguardo agli insediamenti. Non ha mai preso in considerazione l’idea di trasferirsi lì o cose del genere. È molto diverso dalla linea che stanno adottando Smotrich e soci. Quindi penso che stia improvvisando più che altro.

La situazione a Gaza. Hamas non è più un’organizzazione militare. Un tempo c’era una gerarchia. C’erano reti di comando e controllo molto strette. C’erano persone responsabili che prendevano le decisioni e così via. Non è più così.

Quello che abbiamo ora è un’organizzazione terroristica che usa metodi di guerriglia. La maggior parte dei suoi leader è stata uccisa. La maggior parte dei suoi combattenti è ferita o morta. Ora hanno dei sostituti più giovani, a volte ragazzi che ricevono un addestramento di base e vengono mandati al fronte. Come si sconfigge un’organizzazione del genere? Non c’è un momento Iwo Jima.

Il sospetto di Harel è che ciò che gli interessa, per la sua sopravvivenza politica, è prolungare la guerra. È la scusa migliore per non fare altro a livello nazionale, incluso non avviare un’indagine indipendente sul 7 ottobre. Il suo processo per corruzione verrebbe probabilmente rinviato se i combattimenti fossero frenetici. [I politici dell’opposizione hanno chiesto una commissione per indagare sulle carenze in materia di sicurezza e intelligence del 7 ottobre. Netanyahu ha respinto l’idea, affermando che sarebbe predeterminata, e ha messo in guardia sul ruolo dello “stato profondo”.] E i partiti di estrema destra messianica sarebbero felici di un nuovo tentativo di occupare la Striscia.

La logica è che, se Israele esercita una pressione militare sufficiente, sicuramente Hamas cederà perché non sarebbe logico continuare a resistere. Questa non è la strada giusta. Non è così che opera Hamas. Hanno un’ideologia jihadista estrema. Per loro, è più importante il lungo termine che il presente. Se la Striscia di Gaza venisse distrutta, non significa che il loro nuovo leader proverebbe una sorta di rimorso e deciderebbe di fermarsi.

Il quadro in Israele è i complesso. I sondaggi dicono che Netanyahu è profondamente impopolare, ma lo è anche il governo. Tutti i sondaggi di opinione pubblica dall’inizio della guerra mostrano una profonda sfiducia nei confronti di Netanyahu, e indicano che perderebbe se si indissero le elezioni.

La maggior parte delle persone sostiene un accordo sugli ostaggi e il pagamento di qualsiasi prezzo per riaverli, incluso il rilascio di tutti i prigionieri di Hamas nelle carceri israeliane.

Inoltre, c’è una maggioranza piuttosto stabile a favore di una commissione d’inchiesta indipendente sul 7 ottobre, il che è estremamente importante perché alla fine probabilmente dimostrerà la responsabilità di Netanyahu.

Ma è necessario un voto di sfiducia perché possa affrontare le elezioni. E ciò che Netanyahu fa meglio di chiunque altro è mantenere la sua coalizione con ogni mezzo necessario. Ha una maggioranza piuttosto stabile alla Knesset, nonostante sia estremamente impopolare.

Per mantenere questa situazione, ciò di cui ha bisogno è mantenere soddisfatti i suoi partner. E poi, naturalmente, ci sono i due partiti di estrema destra guidati da Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich, e ciò che vogliono è ormai chiaro. Non vogliono solo vincere la guerra; vogliono la distruzione totale di Gaza.

Vogliono quella che chiamano “emigrazione volontaria”, che in realtà è un’emigrazione forzata dopo aver reso la vita insopportabile a qualsiasi palestinese a Gaza, e vogliono ricostruire gli insediamenti. Ormai è piuttosto chiaro che questi politici sono pronti a far uccidere gli ostaggi da Hamas. A loro non importa, conclude Harel.

Hanno il conforto della Bibbia. Leggiamo quella terribile pagina del Deiteronomio. Viene da pensare che Netanyahu si senta la reincarnazione di Giosuè.

(Dt 31,1-8)

Mosè disse a tutto Israele:

«Io oggi ho centovent’anni. Non posso più andare e venire. Il Signore inoltre mi ha detto: “Tu non attraverserai questo Giordano”. Il Signore, tuo Dio, lo attraverserà davanti a te, distruggerà davanti a te quelle nazioni, in modo che tu possa prenderne possesso. Quanto a Giosuè, egli lo attraverserà davanti a te, come il Signore ha detto.

Il Signore tratterà quelle nazioni come ha trattato Sicon e Og, re degli Amorrei, e come ha trattato la loro terra, che egli ha distrutto. Il Signore le metterà in vostro potere e voi le tratterete secondo tutti gli ordini che vi ho dato e non ti abbandonerà».

Poi Mosè chiamò Giosuè e gli disse alla presenza di tutto Israele: «Sii forte e fatti animo, perché tu condurrai questo popolo nella terra che il Signore giurò ai loro padri di darvi: tu gliene darai il possesso. Il Signore stesso cammina davanti a te. Egli sarà con te, non ti lascerà e non ti abbandonerà. Non temere e non perderti d’animo!».

(Dt 34,1-12) Mosè salì dalle steppe di Moab sul monte Nebo, cima del Pisga, che è di fronte a Gerico. Il Signore gli mostrò tutta la terra: Gàlaad fino a Dan, tutto Nèftali, la terra di Èfraim e di Manasse, tutta la terra di Giuda fino al mare occidentale e il Negheb, il distretto della valle di Gerico, città delle palme, fino a Soar. Il Signore gli disse: «Questa è la terra per la quale io ho giurato ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe: “Io la darò alla tua discendenza”. Te l’ho fatta vedere con i tuoi occhi, ma tu non vi entrerai!».

Mosè, servo del Signore, morì in quel luogo, nella terra di Moab, secondo l’ordine del Signore. Fu sepolto nella valle, nella terra di Moab, di fronte a Bet-Peor. Nessuno fino ad oggi ha saputo dove sia la sua tomba. Mosè aveva centoventi anni quando morì. Gli occhi non gli si erano spenti e il vigore non gli era venuto meno. Gli Israeliti lo piansero nelle steppe di Moab per trenta giorni, finché furono compiuti i giorni di pianto per il lutto di Mosè.