L’ondata estiva di sottovarianti del covid coronavirus soprannominate FLiRT ha lasciato il posto a ceppi ancora più contagiosi, una delle ragioni principali degli attuali elevati livelli di COVID in California e in tutti gli USA.

E dottori e scienziati stanno tenendo d’occhio un’altra sottovariante, la XEC, che potrebbe superare l’ultima sottovariante iperinfettiva , la KP.3.1.1, ora ritenuta la più comune a livello nazionale. La XEC è stata individuata per la prima volta in Germania e da allora ha catturato l’attenzione di dottori e scienziati in tutto il mondo.

Covid, nuova ondata nel mondo

XEC “sta appena iniziando ora in tutto il mondo e qui”, ha detto il dott. Eric Topol, direttore dello Scripps Research Translational Institute di La Jolla a Rong-Gong Lin Il del Los Angeles Times: “E ci vorranno molte settimane, un paio di mesi, prima che prenda piede e inizi a causare un’ondata.˜

“XEC sta sicuramente prendendo il comando. … Sembra proprio che questa sia la prossima variante”, ha aggiunto Topol. “Ma mancano mesi prima che raggiunga livelli elevati”.

Sebbene XEC sia comparso negli Stati Uniti, la sua prevalenza è bassa e non viene monitorato individualmente sul sito web di monitoraggio delle varianti dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie degli Stati Uniti. Si deve stimare che una linea genetica circoli oltre l’1% a livello nazionale in un periodo di due settimane affinché venga monitorata.

Prima FLIRT ora XEC

La nuova ondata ha avuto inizio a maggio, quando la sottovariante dominante dell’inverno, JN.1 , ha lasciato il posto a una serie di sottovarianti soprannominate FLiRT , un nome sfacciato basato sulle lettere di due mutazioni chiave, F456L e R346T, ha detto Topol. (Concentrati solo sulle lettere e aggiungi una “i” come connettore, e otterrai FLiRT, che include la sottovariante ufficialmente denominata KP.2).

Poi, “alla fine il FLiRT ha lasciato il posto a nuove varianti che avevano un vantaggio di crescita ancora maggiore “, ha affermato Topol.

Una sottovariante successiva, KP.3, aveva una mutazione diversa, Q493E, e aveva eliminato R346T. Era soprannominata FLuQE, pronunciato “fluke”. E una sottovariante ancora più contagiosa, KP.3.1.1, aveva una mutazione che era stata eliminata, il che le ha dato il soprannome non ufficiale deFLuQE, o “de-fluke”.

Una variante immuno evasiva

La “delezione S31”, ha detto Topol, è “ciò che ha reso questa una specie di variante altamente patogena, altamente immune evasiva. Quella delezione S31 è stata studiata, in particolare dal laboratorio Sato in Giappone, ed è la causa che sta prolungando questa ondata e che sta raggiungendo molte persone che altrimenti potrebbero… non essersi ammalate”.

“Il KP.3.1.1 è sicuramente un’eccezione per il vantaggio di crescita”, ha aggiunto. “Non è ancora finita, ovviamente. E avremo nuove varianti oltre il KP.3.1.1”.

Si stima che KP.3.1.1 sia ancora la sottovariante più comune della nazione. Per il periodo di due settimane iniziato il 18 agosto, si stima che KP.3.1.1 costituisca il 42,2% dei campioni di coronavirus a livello nazionale, in aumento rispetto al 19,8% di un mese fa, secondo il CDC.

I vaccini Moderna e Pfizer appena usciti poco prima del weekend del Labor Day sono progettati contro KP.2, un predecessore di KP.3.1.1, quindi sono relativamente simili alle principali varianti circolanti. XEC, tuttavia, non sarà così strettamente allineato.

I nuovi vaccini sono comunque molto migliori per la stagione in corso rispetto al vaccino rilasciato un anno fa, che aveva come bersaglio XBB.1.5 , ma la differenza tra ciò contro cui è progettato l’ultimo vaccino e XEC è “piuttosto sostanziale… e vedremo come andrà a finire”, ha affermato Topol.

“Sarebbe sorprendente se questa non si rivelasse la prossima sfida”, ha detto Topol. Tuttavia, “qualsiasi richiamo aiuterà a indurre un livello di immunità più elevato”.

La dottoressa Elizabeth Hudson, responsabile regionale delle malattie infettive per Kaiser Permanente Southern California, ha affermato di pensare che i nuovi vaccini avrebbero comunque fornito una buona protezione contro XEC “perché c’è una certa sovrapposizione, perché questi sono tutti sub, sub, sub-nipoti dell’Omicron originale . Quindi ci sarà comunque un certo livello di protezione lì”.

“Non siamo come in una nuova lettera greca: non sono poi così diverse; non è qualcosa di completamente nuovo”, ha detto Hudson.

XEC è una ricombinazione di due diverse sottovarianti poco discusse: KS.1.1 e KP.3.3, ha detto Hudson. “È sicuramente una su cui ho puntato gli occhi”, ha detto.

“Ma questa è un po’ diversa e sembra mostrare quello che chiamiamo un vantaggio di crescita rispetto a JN.1, o alle varianti deFLuQE, o alle varianti FLiRT”, ha detto Hudson.

“Sarà un po’ difficile sapere dove andrà a finire, perché al momento KP.3.1.1 è ancora la variante predominante”, ha detto Hudson. “Quindi dobbiamo monitorare non solo cosa sta succedendo negli Stati Uniti, ma anche cosa sta succedendo in Europa man mano che si avvicinano le stagioni più fredde”.

Oltre alla Germania, la XEC è stata segnalata anche in altre parti dell’Europa occidentale, compresi i Paesi Bassi, e si è diffusa relativamente rapidamente, ha affermato Hudson.

“Dovremo davvero stare attenti, perché le informazioni complessive al momento non sono molto solide, ma immagino che nelle prossime due settimane, in particolare se la situazione inizia a salire sempre di più, ne sentiremo parlare un po’ di più”, ha detto Hudson.

Il COVID si è dimostrato molto più subdolo dell’influenza . Invece di un’ondata autunnale e invernale, come di solito accade con l’influenza, il COVID sembra portare due ondate all’anno.

Ci sono diverse ragioni per questa differenza. “Una è che il virus continua a evolversi e ci vuole tutto quel tempo perché una variante prenda davvero piede e diventi dominante”, ha detto Topol.

La seconda è che la nostra immunità, almeno in termini di infezione, è di breve durata, consentendo a molti che guariscono in inverno di contrarre di nuovo il COVID in estate, ha affermato Topol. (Fortunatamente, la protezione contro l’ospedalizzazione e la morte è stata più duratura, il che spiega perché gli ospedali non sono più sotto pressione nonostante gli alti livelli di coronavirus in circolazione a livello nazionale.)

E infine, poche persone stanno rispettando le misure precauzionali che erano molto più comuni anni fa, ha detto Topol. Meno persone indossano mascherine in ambienti chiusi affollati, rimangono aggiornate sulle vaccinazioni o addirittura restano a casa quando sono malate.

Los Angeles Times