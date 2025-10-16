Una tragica fatalità è costata la vita a Davide Fadenti, 52 anni, carabiniere in servizio nel nucleo investigativo di Pavia e specializzato in reati da codice rosso. L’uomo è morto nella serata di mercoledì 15 ottobre a Cremosano, in provincia di Cremona, schiacciato dal proprio furgone dopo una semplice dimenticanza.

Secondo le prime ricostruzioni, Fadenti era uscito per una passeggiata con i suoi cani nei pressi del cimitero del paese, quando, scendendo dal mezzo, avrebbe dimenticato di inserire il freno a mano. Il veicolo, rimasto in folle, ha iniziato a muoversi lentamente in avanti. L’uomo, accortosi del pericolo, avrebbe tentato di risalire per bloccarlo, ma la portiera aperta ha urtato contro un palo della luce, schiacciandolo contro il montante del mezzo.

I soccorsi e il cordoglio dei colleghi

L’impatto è stato fatale: la compressione del torace non ha lasciato scampo al carabiniere. Alcuni residenti, attirati dall’abbaiare disperato dei cani, hanno dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.