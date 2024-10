Era Miss Irresistibile, è diventata assassina: 20 anni dopo resta il mistero del movente

Un quadruplice omicidio del 2003 è rimasto irrisolto per anni prima che una soffiata conducesse gli investigatori agli assassini. Sean Neumann su People ricostruisce la vicenda.

I quadruplici omicidi di Rachael Koloroutis, Tiffany Rowell, Marcus Precella e Adelbert Sanchez, avvenuti nel luglio 2003, rimasero irrisolti per tre anni, prima che la telefonata di un informatore conducesse la polizia del Texas alle ricerche di un’adolescente un tempo in difficoltà che sembrava aver visto la sua fortuna capovolta, passando dall’essere vittima di bullismo all’essere eletta “Miss Irresistibile” dai suoi compagni di liceo.

Assassina dei compagni di classe

Ma gli stessi compagni di classe che sembravano aver preso Christine Paolilla sotto la loro ala protettrice si sono ritrovati uccisi a colpi d’arma da fuoco dall’ex fidanzato di lei, Christopher Snider, durante quello che gli investigatori ritengono sia stato uno spaccio di droga finito male.

Più di 20 anni dopo, PEOPLE ripensa a quel crimine straziante, che ha spinto le famiglie delle vittime a cercare risposte per anni, prima che la stessa Paolilla venisse condannata all’ergastolo.

Paolilla sembrava avere difficoltà nei suoi primi anni di liceo, secondo ABC News . L’emittente ha riferito che l’adolescente era un’outsider riservata il cui padre era morto in giovane età e la cui madre era tossicodipendente.

La ragazza aveva anche insicurezze sul suo aspetto derivanti dalla sua alopecia, una condizione che porta alla perdita precoce dei capelli. A scuola, Paolilla indossava parrucche.

Ma Rowell e Koloroutis, due ragazzi popolari della Clear Lake High School che avevano un anno più di Paolilla, fecero improvvisamente amicizia con l’adolescente, secondo quanto riportato dalla ABC, dando vita a un’amicizia che avrebbe avuto una fine tragica.

“È stata eletta dalla scuola, nel 2003, Miss Irresistibile alla Clear Lake High School”, ha detto la madre di Paolilla a 20/20 durante un segmento sul crimine della figlia, secondo ABC. “L’hanno fatto perché sentivano che era la persona che amavano, per il modo in cui era, la persona che era”.

Gli omicidi

La polizia è intervenuta in una casa nella zona di Houston il 18 luglio 2003, trovando i corpi delle quattro vittime. Gli investigatori hanno ritenuto che Sanchez e Precella fossero spacciatori e che Paolilla e Snider, il suo allora fidanzato, fossero andati a casa per acquistare droga, secondo The Houston Chronicle . Ma qualcosa è andato storto, portando Snider a tirare fuori una pistola e iniziare a sparare, ha riferito il giornale.

Il giornale ha riferito che gli ufficiali hanno testimoniato come ogni vittima sia stata colpita “più volte”: Sanchez e Rowell non sono riusciti ad alzarsi dal divano prima di essere uccisi, mentre Snider avrebbe sparato a Precella e Paolilla ha colpito con la pistola Koloroutis mentre cercava di strisciare via dopo essere stata colpita dai proiettili. “Perché mi stai facendo questo?” ha chiesto a Paolilla prima che il suo amico la picchiasse con la pistola, ha testimoniato il procuratore distrettuale aggiunto della contea di Harris Rob Freyer, secondo il Chronicle .

Le famiglie delle vittime hanno cercato incessantemente delle risposte nei tre anni successivi, mentre la polizia non riusciva a risolvere il caso, secondo ABC News. L’emittente ha riferito che George Koloroutis, il padre di Rachael Koloroutis, aveva stampato e distribuito volantini ai residenti locali e aveva affisso diversi cartelloni lungo un’autostrada della zona di Houston per sensibilizzare sul caso, offrendo persino una ricompensa di 100.000 $ per informazioni che avrebbero potuto aiutare a risolvere l’omicidio di sua figlia.

Tre anni dopo la fine delle indagini, un uomo chiamò la hotline della polizia per avvertire la polizia del coinvolgimento di Paolilla, raccontando dettagli sugli omicidi che solo gli investigatori conoscevano, come il modo in cui Koloroutis aveva cercato di allontanarsi strisciando dal suo assassino dopo essere stata colpita.

Paolilla ha confessato di essere coinvolta nel crimine, ma al processo uno psichiatra della difesa ha testimoniato che la sua confessione era dovuta all’astinenza da eroina che stava vivendo durante l’interrogatorio della polizia, secondo quanto riportato dall’Houston Chronicle .

Ma la giuria non si è lasciata influenzare. Paolilla è stata condannata per omicidio capitale e condannata all’ergastolo dopo essere stata condannata per omicidio capitale nel 2008, evitando una potenziale condanna a morte perché aveva 17 anni al momento del quadruplice omicidio, ha riferito ABC 13.

Snider, che aveva 21 anni al momento degli omicidi, è morta suicida nel 2006, più o meno nello stesso periodo in cui la polizia ha ricevuto la soffiata che ha aperto il caso.

I registri carcerari esaminati da PEOPLE mostrano che Paolilla, che ora ha 38 anni, rimane dietro le sbarre di una prigione del Texas e non potrà beneficiare della libertà vigilata prima del 2046.