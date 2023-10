Hamas, definita da molte nazioni un’organizzazione terroristica, guida da decenni la resistenza armata contro Israele e controlla anche uno dei due principali partiti politici in Palestina.

Il sito americano di informazione Vox ha compilato una dettagliata analisi di Hamas e della sua collocazione nel panorama palestinese. Ecco una sintesi.

Sebbene popolare presso alcuni segmenti della società palestinese, rimane altamente divisivo in Palestina ed è stato spesso in contrasto con i politici palestinesi più tradizionali, anche se ha in qualche modo moderato la sua militanza da quando ha assunto la responsabilità di governare Gaza.

Hamas è stata fondata nel 1987 come evoluzione dei Fratelli Musulmani, un gruppo politico islamico fondato in Egitto alla fine degli anni ’20. Hamas, acronimo di Harakat al-Muqawama al-Islamiya (in inglese, Movimento di resistenza islamica), è stato progettato per fornire “un’alternativa islamica ai gruppi nazionalisti e di sinistra che allora dominavano la scena palestinese nella resistenza a Israele”.

È diventato famoso durante la prima Intifada, una rivolta palestinese contro l’occupazione israeliana della Cisgiordania, di Gaza e di Gerusalemme est. Quella rivolta si concluse formalmente nel 1993 con la firma degli Accordi di Oslo, un accordo tra Israele e Palestina per gettare le basi per la formazione di uno Stato palestinese accanto a Israele, sebbene ciò non sia mai stato realizzato.

Nel 1997, gli Stati Uniti etichettarono Hamas come un’organizzazione terroristica in seguito ai suoi attacchi, compresi attentati suicidi, contro obiettivi israeliani. Altri paesi hanno seguito l’esempio, anche se alcuni, come la Nuova Zelanda, hanno creato una distinzione tra l’ala politica di Hamas e le Brigate Izz ad-Din al-Qassam, la sua divisione militare, considerando la prima un gruppo legale e la seconda un gruppo terroristico.

Hamas ha ottenuto la maggioranza nel Consiglio legislativo palestinese nel 2006 a scapito del movimento laico Fatah, che generalmente ha avuto rapporti migliori con gli attori occidentali. Istituito dagli accordi di Oslo, il Consiglio legislativo avrebbe dovuto avere autorità su tutto il territorio palestinese occupato – Gaza, dove si sta svolgendo l’attuale conflitto, così come la Cisgiordania e Gerusalemme est – ma le elezioni del 2006 ne hanno portato la fine. .

La comunità internazionale ha rifiutato di riconoscere il governo guidato da Hamas e Fatah ha rifiutato di cedere completamente il potere a Hamas. Dopo che le due parti non riuscirono a raggiungere un accordo duraturo sulla condivisione del potere, scoppiò una breve guerra civile. Hamas ha sconfitto le forze di Fatah e, ​​sebbene i parlamentari democraticamente eletti del gruppo siano stati espulsi dal consiglio legislativo, ha preso il controllo della Striscia di Gaza mentre Fatah ha mantenuto il controllo della Cisgiordania.

A Gaza, Hamas continua a sostenere i servizi sociali e a governare 2,3 milioni di persone che sono state soggette a blocchi altamente restrittivi da parte di Israele ed Egitto che hanno reso molto limitata la disponibilità di beni e servizi di base anche prima del recente contrattacco di Israele.

L’attacco di Hamas del 7 ottobre contro Israele potrebbe essere stato un tentativo da parte di alcuni membri di Hamas di “rompere il modus vivendi con Israele che era emerso nel corso degli anni”. Questo status quo ha visto Israele contenere violentemente la resistenza palestinese a Gaza per anni, a un costo relativamente basso per il suo stesso popolo. L’assalto di Hamas potrebbe anche essere stato una risposta alle opportunità percepite nella politica palestinese, con la crescente alienazione e radicalizzazione tra i giovani, ha affermato.

Hamas rimane una forza polarizzante nella società palestinese. Anche se i dati disponibili sono limitati, alcune ricerche suggeriscono che se si dovesse tenere un voto come quello del 2006, i palestinesi preferirebbero il leader di Hamas al leader profondamente impopolare della fazione di Fatah. Allo stesso tempo, meno di un terzo dei palestinesi ritiene che il gruppo meriti di rappresentarli.

L’attuale leader politico di Hamas, Ismail Haniyeh, e altri leader di Hamas attualmente operano dal Qatar perché l’Egitto limita i loro movimenti dentro e fuori Gaza.

Hamas considera l’Iran un alleato, condividendo l’opposizione al ruolo di Israele e degli Stati Uniti nella regione. L’Iran ha sostenuto lo sviluppo dei programmi di razzi, missili e mortai di Hamas. Si è anche unito a Hezbollah, il gruppo militante sciita sostenuto dall’Iran con sede nel

Più in generale, la questione di dove Hamas ottiene i suoi finanziamenti è un po’ complicata. Parte del suo denaro proviene dalle tasse riscosse sulle merci contrabbandate attraverso il blocco egiziano-israeliano; altri flussi di reddito includono donatori privati ​​internazionali solidali con la causa del gruppo e aiuti esteri, che lo aiutano a fornire servizi governativi di base. Oltre all’Iran, anche la Turchia e il Qatar sono sospettati di fornire sostegno finanziario.

Fondamentalmente, Hamas vuole uno Stato palestinese indipendente che, secondo il suo manifesto del 2017, includa come minimo la terra detenuta dai palestinesi nel 1967, una posizione che i governi israeliani da tempo ritengono fuori questione. Vuole anche un maggiore potere politico, sia in Palestina che a livello internazionale.

Hamas ha una lunga esperienza nell’uso della resistenza armata per raggiungere i suoi obiettivi, tra cui la conduzione di violenti raid transfrontalieri attraverso tunnel e il lancio di razzi attraverso il confine di Gaza. Ci sono una serie di fattori che potrebbero aver contribuito alla decisione di Hamas di colpire ora: essenzialmente, cose che il gruppo vuole vedere interrotte a breve termine.

Questi includono ciò che il gruppo ha descritto come la profanazione da parte dei coloni israeliani della moschea di al-Aqsa, un luogo sacro musulmano vicino a luoghi sacri anche per cristiani ed ebrei; Crescenti attacchi dei coloni israeliani contro i palestinesi in Cisgiordania; e un potenziale accordo sulla sicurezza tra l’Arabia Saudita e Israele, che danneggerebbe il tentativo di indipendenza della Palestina.

Più in generale, alcuni esperti hanno sostenuto che questo attacco aveva lo scopo di cambiare radicalmente il modo in cui il mondo affronta le relazioni israelo-palestinesi: una dimostrazione di forza da parte di Hamas nel tentativo di mantenere la lotta per l’indipendenza palestinese in prima linea nel dibattito internazionale.

Hamas è desideroso di mantenere il proprio potere e di mantenere la lotta per uno Stato palestinese una priorità assoluta per i suoi alleati all’estero, compresi i paesi arabi come il Qatar e la Turchia. Se Israele sta lanciando brutali attacchi militari contro Gaza e i civili, come quelli che lunedì hanno ucciso decine di persone nei mercati, nelle scuole e negli ospedali, ciò rende molto più difficile per gli altri paesi arabi normalizzare le loro relazioni con il paese (sebbene danneggi anche la popolazione). Hamas è destinato a governare).

Un’altra cosa che Hamas vuole è che la sua visione della Palestina prevalga su quella del suo principale rivale, Fatah.

Fatah, acronimo inverso di Harakat al-Tahrir al-Filistiniya (in inglese, Movimento di Liberazione Nazionale Palestinese), è un partito laico fondato negli anni ’50 che si dedica anche alla creazione di uno stato palestinese indipendente.

Attualmente è il partito dominante dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP), un gruppo di 11 organizzazioni (per lo più ormai defunte) creato negli anni ’60 in parte per dare ai palestinesi una voce sulla scena mondiale. L’OLP attualmente gestisce l’Autorità Nazionale Palestinese (PA), che è un governo di aree semi-autonome in alcune parti della Cisgiordania.

La posizione di Fatah nella politica palestinese è stata notevolmente indebolita dalla sconfitta elettorale del 2006 contro Hamas e dalle successive lotte intestine nel partito. L’Autorità Palestinese è attualmente guidata anche dal presidente Mahmoud Abbas – il capo di Fatah – e dal 2006 è stata sottoposta a un controllo approfondito per non aver tenuto elezioni legislative o presidenziali democratiche.

Hamas e Fatah differiscono soprattutto nel loro approccio al riconoscimento dello Stato israeliano e nel loro approccio alla difesa di uno Stato palestinese. Fatah riconosce uno Stato israeliano mentre Hamas no.

Fatah sostiene anche la diplomazia nella sua ricerca di uno stato palestinese indipendente, mentre Hamas sostiene la resistenza armata nel perseguimento di questo obiettivo. In precedenza, Hamas era fortemente contraria agli accordi di pace di Oslo firmati unilateralmente dall’OLP negli anni ’90, che posero fine alla violenza dell’OLP insieme a un accordo per una soluzione a due Stati. Quell’accordo ha anche dato vita all’Autorità Palestinese, che ha tentato, senza riuscirci, di raggiungere numerosi accordi di pace con Israele.

“Hamas vede l’Autorità Palestinese in Cisgiordania come un rappresentante corrotto della causa palestinese ed è considerato un rivale politico, che in passato ha incluso scontri tra elementi armati di entrambe le parti”, ha affermato Javed Ali, esperto di sicurezza nazionale dell’Università del Michigan. .

Il sostegno all’ANP tra i palestinesi è diminuito negli ultimi anni poiché ha offerto una condanna e una risposta limitate alla violenza israeliana, in particolare alla violenza continua dei coloni che ha visto gli israeliani prendere la terra con la forza.

L’Autorità Palestinese ha anche sofferto di una leadership più debole e invecchiata: uno dei fondatori di Fatah, Yasser Arafat, ha guidato l’Autorità Palestinese fino alla sua morte nel 2004; Abbas, oggi 87enne, è in carica dal 2005. Ciò ha portato molti palestinesi, soprattutto tra le generazioni più giovani, a ritenere che Fatah sia fuori dal mondo, e ha permesso ad Hamas di accrescere il suo sostegno tra coloro che sostengono la sua attenzione più aggressiva a uno stato indipendente.