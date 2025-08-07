Hulk Hogan, al secolo Terry Gene Bollea, è scomparso all’età di 71 anni lo scorso 24 luglio a causa di un attacco cardiaco. La notizia ha sconvolto gli appassionati del wrestling ed anche molti tra quelli che venerano le icone degli anni Ottanta.

Ai funerali celebrati a Clearwater in Florida, qualcuno ha fatto notare l’assenza di Brooke, la figlia di Hulk che di professione fa l’attrice e l’influencer. La donna, lo scorso 5 agosto ha scelto di andare al mare insieme ai due figli e al marito. E su Instagram ha spiegato di aver voluto ricordare il padre con un gesto più intimo.

Brooke Hogan ha deciso di commemorare il padre con la sua famiglia in spiaggia. Con lei il marito Steven Oleksy e i loro gemelli nati lo scorso gennaio. Nel post che accompagna le foto, Brooke ha scritto: “Mio padre detestava la morbosità dei funerali. Non ne voleva uno. E anche se so che le persone soffrono in molti modi – e sono molto grata per tutte le celebrazioni e gli eventi organizzati per onorarlo – come sua figlia, ho dovuto prendere la mia decisione di onorarlo nel modo migliore e più genuino che conoscevo… in privato… il modo che mi faceva sentire più vicina a lui. L’unica cosa che mancava oggi era lui sulla sua sedia a sdraio a guardare le onde… e il tramonto”.

La donna ha proseguito: “Abbiamo portato i nostri bambini in riva al mare e li abbiamo immersi nelle stesse acque salate che lui amava. Prego che tu sia in pace e che tu sappia quanto ti amo. Riposa in cielo, papà”.

I rapporti difficili con il padre

La ragione dell’assenza della figlia sono legati anche ai rapporti tesi degli ultimi anni che avevano portato i due ad interrompere i contatti. “Qualcosa è cambiato, ho sentito un distacco” aveva raccontato Brooke. Aggiungendo: “Negli ultimi due anni ho dovuto allontanarmi per proteggere il mio cuore. Ma lui sapeva quanto lo amassi. Sono in pace sapendo questo».

Nel 2023, Brooke aveva chiesto di essere rimossa dal testamento di Hulk Hogan perché non si fidava delle persone che circondavano il padre e non voleva ritrovarsi coinvolta in una battaglia finanziaria dopo la sua morte. Alla fine, per farlo si era rivolta al responsabile finanziario. Brooke però figura comunque tra i beneficiari dell’assicurazione sulla vita che aveva stipulato il padre. La somma ora verrà usata per garantire l’istruzione dei suoi figli.