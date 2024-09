Il figlio di Osama Bin Laden lo davano per morto, invece ora “comanda Al-Qaeda” e ha piani terrificanti.

Nuove informazioni mostrano che, prima di morire, Osama bin Laden ha gettato le basi affinché i suoi figli rilanciassero la rete terroristica di al-Qaeda ed è ancora una volta determinato a diffondere il caos nel mondo.

L’ex capo di al-Qaeda e ideatore dell’11 settembre Osama Bin Laden è stato ucciso in un raid statunitense nel 2011 ma ha lasciato erede il figlio Hamza bin Laden, scrive sul Mirror Chris Hughes.

Secondo gli esperti , il figlio presumibilmente morto del capo di al-Qaeda Osama bin Laden è al comando della rete e ha creato una inquietante dinastia di militanti.

Hamza bin Laden e il nuovo leader

Analisi di intelligence suggeriscono che Hamza bin Laden, noto come il principe ereditario del terrore, sia sopravvissuto ai tentativi della CIA di ucciderlo nel 2019.

Le affermazioni secondo cui starebbe segretamente gestendo al-Qaeda sono aggravate dai rapporti dell’intelligence secondo cui anche suo fratello Abdullah sarebbe trincerato nella rete.

Ciò significa che il loro padre, il defunto cospiratore dell’11 settembre, ha generato una rete terroristica e una dinastia determinata a commettere omicidi in tutto il mondo anche dall’ oltretomba, nota Hughes.

10 campi di addestramento per i bin Laden

Tra loro hanno sviluppato 10 importanti campi di addestramento terroristico di al-Qaeda in Afghanistan e hanno stretto legami globali con altri gruppi che odiano l’Occidente, si sostiene. L’analisi suggerisce che Hamza, 34 anni, trascorre la maggior parte del suo tempo a Jalalabad, un focolaio di terrore a 100 miglia a est della capitale Kabul.

Un rapporto visto dal Mirror dice: “Hamza bin Laden non è solo vivo ma attivamente coinvolto nella rinascita di al-Qaeda, un fatto ben noto tra i leader senior dei talebani. Questi leader… si impegnano con lui, tenendo incontri regolari e proteggendo lui e la sua famiglia. Ciò evidenzia un profondo legame tra al-Qaeda e i talebani, uno che è fondamentale che i governi occidentali capiscano. [Hamza] è salito alla leadership di al-Qaeda, guidandola verso la sua rinascita più potente dalla guerra in Iraq”.

“Sotto il suo comando, al-Qaeda si sta riorganizzando e preparando per futuri attacchi contro obiettivi occidentali. Hamza è spinto da una forte determinazione a continuare l’eredità di suo padre, il che aggiunge un peso simbolico e strategico alle sue azioni. Inoltre, il fratello di Hamza, Abdullah bin Laden, svolge un ruolo cruciale in questa rinascita.”

La minaccia parte dall’Afghanistan

Un altro rapporto afferma che i campi addestrano combattenti e attentatori suicidi e insegnano loro come uscire dall’Afghanistan per lanciare minacce contro obiettivi occidentali. Si pensa che in Afghanistan operino fino a 21 reti terroristiche, trasformando il paese nel più grande focolaio terroristico del mondo. Le ultime valutazioni affermano che al-Qaeda sta collaborando con lo Stato islamico, scatenando crescenti timori di un altro attacco in stile 11 settembre contro l’Occidente.

Anche Abdullah bin Laden, il figlio maggiore di Osama, è “coinvolto in al-Qaeda”

Un altro documento di analisi dell’intelligence visionato dal Mirror avverte: “I parallelismi tra la situazione attuale e il preludio agli attacchi dell’11 settembre sono allarmanti. La mancanza di un governo legittimo e l’allineamento ideologico tra il regime talebano al potere e questi gruppi hanno trasformato l’Afghanistan in un rifugio per l’estremismo. I terroristi provenienti dall’esterno accorrono nel paese per l’addestramento”.

Patto di sangue fra al Qaeda e Isk

Si ritiene anche che al-Qaeda e ISK, il franchise regionale dello Stato Islamico, non solo coesistano, ma collaborino attivamente, con matrimoni misti tra i membri. Ciò sta creando una rete terroristica unificata e formidabile. Ciò rispecchia le alleanze formate dai principali leader terroristici in passato e sottolinea il crescente pericolo”.

Si ritiene che Hamza e le sue quattro mogli si siano rifugiati in Iran per diversi anni per nascondersi dalla CIA. Nel 2019 l’allora presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato di aver ordinato un attacco aereo su Hamza, che si ritiene sia avvenuto nella provincia di Ghazni, nel sud-est dell’Afghanistan. La CIA non ha acquisito alcuna prova del DNA.

Nel 2022, Ayman al-Zawahiri, un egiziano che guidò al-Qaeda dopo l’uccisione di Bin Laden senior da parte degli Stati Uniti nel 2011 in Pakistan, fu ucciso da un missile della CIA a Kabul.



Leader de facto di al-Qaeda Saif al-Adel utilizzino rifugi sicuri in Afghanistan. I rifugi di Kandahar, Ghazni, Laghman, Parwan, Herat e Helmand consentono ai membri di al-Qaeda di viaggiare da e per l’Iran, secondo l’analisi visionata dal Mirror.

Il rapporto aggiunge: “La rinascita e i legami più forti tra i talebani e AQ e l’istituzione dei suoi campi di addestramento in Afghanistan rappresentano una profonda minaccia per l’Occidente”. Afferma che i campi insegnano che il martirio è il più alto risultato che motiva “molte reclute a offrirsi volontarie per operazioni suicide”.

L’analisi, condotta da esperti di intelligence occidentali, afferma: “I talebani, nonostante le loro rassicurazioni all’Occidente, hanno mantenuto e coltivato legami più stretti con AQ e altri, fornendo al gruppo un rifugio relativamente sicuro per riorganizzarsi e ricostruire. Sebbene inizialmente si credesse che Hamza bin Laden fosse stato ucciso… sono emerse informazioni recenti che indicano che è sopravvissuto all’attacco”.

Si pensa che Hamza, mentre era nascosto, sia stato aiutato dal boss del terrore Sirajuddin Haqqani, che gestisce la famiglia criminale Haqqani network, soprannominata i Soprano dell’Afghanistan. Si ritiene che la quarta moglie di Hamza sia una delle figlie della famiglia Haqqani.

Il dossier aggiunge: “Il coinvolgimento di [Hamza] nella reintroduzione dei campi di addestramento funge da potente simbolo per l’organizzazione. [La sua] presenza rafforza l’eredità storica di al-Qaeda, ispirando reclute con la discendenza diretta di Osama bin Laden. Tutti i 19 dirottatori dell’11 settembre… hanno frequentato campi di addestramento afghani. Il rapporto tra al-Qaeda e i campi era vitale per il [gruppo]. I campi fornivano manodopera per le attività terroristiche e gli attacchi riusciti hanno aumentato il reclutamento”.

