Il primo bacio, da che mondo è mondo, non se lo sono scambiato due umani innamorati, ma due antenati primati delle grandi scimmie circa 20 milioni di anni fa, piùt precisamente in un periodo da 21,5 a 16,9 milioni di anni fa.

La scoperta è frutto di una ricerca I ci risultati, pubblicati sulla rivista Evolution and Human Behavior con una definizione poco romantica del bacio, tipo “contatto bocca a bocca non aggressivo che non comportava il passaggio di cibo”, rivelano che, lungi dall’essere una recente invenzione culturale umana, il bacio è un tratto antico e profondamente radicato nella nostra biologia

Scienziati alla ricerca del primo bacio

La ricerca è stata condotta da studiosi dell’Università di Oxford e del Florida Institute of Technology

Questa la loro sintesi:

Il bacio è osservabile in tutto il regno animale. Questo rappresenta un enigma evolutivo, poiché i benefici del bacio in termini di fitness non sono chiari. Utilizziamo un approccio non antropocentrico per definire il bacio come un’interazione non agonistica che prevede un contatto diretto, intraspecifico, orale-orale con un certo movimento delle labbra/apparato boccale e nessun trasferimento di cibo.

Utilizzando questa definizione, raccogliamo dati osservativi di base sui primati afro-euroasiatici e impieghiamo metodi filogenetici bayesiani per ricostruire la storia evolutiva del bacio.

Il bacio dei Neanderthal

Scopriamo che il bacio si verifica nella maggior parte delle grandi scimmie attuali e probabilmente anche nei Neanderthal (Homo neanderthalensis), evolvendosi per la prima volta nell’antenato di questo gruppo circa 21,5-16,9 milioni di anni fa. Inoltre, evidenziamo diverse variabili della storia della vita che si correlano ragionevolmente, ma non perfettamente, con il bacio nelle scimmie (sistemi di accoppiamento multi-maschio, diete non folivore e premasticazione). Con una importante avvertenza sulla quantità di dati attualmente disponibili, speriamo che i nostri risultati forniscano un utile punto di partenza per ulteriori ricerche sulla funzione adattiva del bacio che evidenzi la generazione e la verifica di ipotesi all’interno di un quadro filogenetico.

Le scimmie si baciano da molto prima

Rileva Toby Sterling di Reuters che esseri umani, scimpanzé, bonobo, oranghi e gorilla si baciano tutti, il che suggerisce fortemente che l’abitudine sia stata ereditata da un antenato comune.

Questo includeva sia i baci sessuali che quelli platonici come quelli tra familiari o nei saluti amichevoli. Come sia nato il bacio rimane oggetto di dibattito. “Alcuni suggeriscono che il bacio sessuale sia un modo utile per valutare la qualità o l’idoneità di un partner”, ha affermato l’autrice principale, Matilda Brindle del Dipartimento di Biologia di Oxford. “In alternativa, il bacio potrebbe essere una forma di preliminare, che aumenta l’eccitazione sessuale e aumenta le probabilità di fecondazione”.

Un antico proverbio

Un antico proverbio un po’ volgare ma efficace conferma: “Il bacio è una telefonata al c***o per avvisarlo di tenersi pronto “.

Lo studio sostiene che anche i Neanderthal e gli umani probabilmente si baciavano, date le prove che si incrociavano e condividevano un microbio orale – segno che si scambiavano saliva – molto tempo dopo la divergenza tra le due specie, avvenuta tra 450.000 e 750.000 anni fa.

Sul Washington Post, Leo Sands riporta come Brindle e i suoi coautori hanno costruito una mappa di tutti gli esempi di primati moderni che sono noti per baciarsi tra loro.

La loro prima sfida è stata capire come definire il bacio, stabilendo la definizione di contatto diretto, non aggressivo, bocca a bocca, che non comportasse il trasferimento di cibo. Questo, sostenevano, era il modo migliore per definire il bacio in diverse specie.

Un mistero della natura

“Sarebbe molto improbabile che il bacio si sia evoluto indipendentemente in tutte queste specie di scimmie a cui siamo strettamente imparentati”, ha detto Brindle. “Ha molto più senso che si tratti di una caratteristica antica all’interno del nostro albero genealogico dei primati.”

Patricia Fernandez de Lis sul Pais chiosa:“Il bacio è un grande mistero evolutivo. Questo gesto, che consiste nel premere le labbra l’una contro l’altra, non sembra offrire alcun vantaggio alla riproduzione o alla sopravvivenza della specie, e può persino causare problemi, come la trasmissione di malattie. Tuttavia, la stragrande maggioranza degli esseri umani (e di molte altre specie animali) lo apprezza immensamente, al punto che il bacio ha ispirato poesie, canzoni, dipinti e film per secoli”.