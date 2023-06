Incidente mortale sulla Prenestina nel comune di Gallicano nel Lazio in provincia di Roma. Un morto e quattro feriti è il tragico bilancio. Lo scontro è avvenuto la notte scorsa. Coinvolta una Citroen Xsara condotta da un 45enne romano e una Mercedes classe A condotta da un 21enne romano e con a bordo altri tre giovani di 20, 22 e 25 anni.

Incidente mortale sulla Prenestina, un morto a Gallicano nel Lazio

Nell’impatto, il 45enne è deceduto sul colpo. I quattro giovani sono stati soccorsi e trasportati in vari ospedali della Capitale e di Frascati, non in pericolo di vita. I Carabinieri della della stazione locale e quelli dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Palestrina hanno eseguito i rilievi sul posto e sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente. I veicoli sono stati sequestrati. La salma del 45enne è stata portata all’Istituto di Medicina Legale dell’ospedale di Roma Tor Vergata.

Forse dovresti anche sapere che…