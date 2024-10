Riuscirà Kamala Harris a diventare il primo presidente donna degli USA? I sondaggi sono promettenti anche se la differenza con Donald Trump è minima. E poi c’è l’incognita giudiziaria per le turbolenze del 2020.

Per l’Economist, il vantaggio di Harris oscilla fra 49.1 e 51 per cento con un valore mediano di 50.1 mentre Donald Trump oscilla fra 45,2 e 47,2, con un valore mediano di 46,2.

Ma nella sinistra americana, più prudente e meno entusiasta di quella italiana, serpeggia il dubbio. Harris può impedire ai colletti blu di passare a Donald Trump? si chiede il New Yorker.

Il solido record dell’amministrazione Biden in materia di lavoro, scrive il settimanale degli intellettuali di sinistra, potrebbe non essere sufficiente per conquistare gli elettori che diffidano dei democratici in quanto élite.

“Non molto tempo fa, le acciaierie e le fabbriche americane erano piene di democratici leali”, scrive Eyal Press, scrittore ebreo americano di un certo peso e prestigio, nel numero di questa settimana. “Questi membri del sindacato capivano che, nella lotta tra lavoro e capitale, i repubblicani si schieravano dalla parte del management”.

Harris e la classe operaia

Ma ora le alleanze degli elettori dei colletti blu stanno cambiando, rendendo “sempre più difficile per i democratici competere, per non parlare di portare avanti, parti del paese in cui un tempo dominavano”.

Per il New Yorker, Press ha visitato la Pennsylvania, dove le elezioni presidenziali di quest’anno potrebbero essere decise.

Le grandi folle dei raduni e la manna di donazioni per la campagna Harris-Walz hanno suggerito un’ondata di sostegno elettrizzato per il ticket.

Ma questo sostegno ricade in modo sproporzionato sugli elettori benestanti con un’istruzione universitaria.

Questioni di genere e razza, scrive Press, complicano la campagna di Harris, soprattutto, a quanto pare, per gli uomini bianchi della classe operaia.

In Pennsylvania, quasi due terzi degli elettori non hanno una laurea e c’è la sensazione tra alcuni che, a differenza di Joe Biden, Harris parli per un partito di élite costiere e professionisti di alto livello. “Quando Biden si è dimesso, è stato come perdere un amico”, dice un sindacalista a Press. Come convincerà Harris la Rust Belt che anche lei è amica?

Politico, giornale americano oggi proprietà dei tedeschi di Springer, risponde con cauto ottimismo.

L’economia sta dando un forte vantaggio al vicepresidente KAMALA HARRIS, mentre le elezioni presidenziali entrano nel periodo più frenetico a quasi un mese dal giorno delle elezioni. Ma se riuscirà a giocare bene le sue carte potrebbe rivelarsi la domanda che dominerà gli ultimi giorni della gara.

Il Dipartimento del Lavoro ha pubblicato un rapporto sull’aumento dell’occupazione, che mostra che i datori di lavoro hanno aggiunto 254.000 posti di lavoro a settembre, oltre 100.000 al di sopra delle previsioni, offrendo l’ultimo segnale che l’economia sta andando avanti nonostante i timori di un rallentamento, scrivono Katy O’Donnell e Sam Sutton.

I guai giudiziari di Trump

La Cnn, più schierata che mai per Harris, ci va giù duro.

Donald Trump, un ex presidente ancora una volta sulla soglia della Casa Bianca, ha attirato meno attenzione del previsto in vista delle elezioni di novembre.

Ci sono state molte altre cose su cui ossessionarsi, tra cui l’età del presidente Joe Biden e l’implosione della sua candidatura nel giro di pochi minuti dal suo dibattito con Donald Trump a giugno. Poi ci sono stati i due tentativi di assassinio contro il candidato repubblicano, così come una giuria che lo ha condannato dopo un processo torbido per un pagamento di denaro a una star del cinema per adulti.

Ma il periodo buio successivo alle ultime elezioni è stato messo in onda con un documento non segretato che descriveva nei dettaglile indagini sulla interferenza elettorale del procuratore speciale Jack Smith contro l’ex presidente. Trump, attraverso manovre legali e una maggioranza conservatrice della Corte Suprema che gli ha consegnato uno scudo sbalorditivo, e molti dicono incostituzionale, di ampia immunità, è riuscito a impedire che il caso arrivasse in tribunale prima delle elezioni.

Ma Smith dipinge un quadro agghiacciante dei molteplici sforzi compiuti da Trump per restare al potere dopo aver perso contro Biden quattro anni fa.

“Non importa se hai vinto o perso le elezioni. Devi comunque combattere come un dannato”, avrebbe detto Trump ai familiari all’epoca, secondo le prove che Smith intende presentare.

Il fascicolo non sigillato offre la panoramica più completa finora del caso dell’accusa, mostrando i passi compiuti da Trump alla Casa Bianca per cercare di restare al potere. Descrive in dettaglio il suo rapporto decadente con l’allora vicepresidente Mike Pence, che si rifiutò di aiutarlo a sovvertire le elezioni. E Smith sostiene che per tutto il tempo Trump si è comportato come un candidato, non come un presidente, per ritagliarsi uno spazio per la sua accusa all’interno dei limiti della Corte Suprema.

“La condotta dell’imputato contravviene direttamente a questi principi fondamentali”, si legge nella mozione. “Ha cercato di invadere i poteri specificatamente assegnati dalla Costituzione ad altri rami, per promuovere il proprio interesse personale e perpetuare se stesso al potere, contrariamente alla volontà del popoloIl documento ci ricorda che se Trump perde il mese prossimo, si troverà di fronte a un futuro cupo con diversi casi legali bloccati contro di lui che probabilmente andranno a processo nei prossimi anni. Se vince, è certo che nominerà un procuratore generale che respingerà tutti i casi federali contro di lui.

Soprattutto, Smith ritrae un presidente che farebbe qualsiasi cosa per il potere, un pensiero che fa riflettere appena un mese prima del voto che potrebbe riportare Trump alla Casa Bianca.