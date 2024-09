La casa da sogno di Alba Parietti: dove vive la showgirl

Tra le showgirl più amate dal pubblico, Alba Parietti apre le porte della sua casa da sogno: ecco dove vive.

Attrice, conduttrice e showgirl, Alba Parietti è una delle protagoniste indiscusse del mondo dello spettacolo ormai da anni. Sin dagli esordi, la Parietti è riuscita sempre a stupire tutti tuffandosi in nuove avventure professionali e rinnovando continuamente il look. Nel corso del tempo, infatti, la Parietti ha sfoggiato capelli lunghi e corti, ma anche scuri o biondissimi. Il cambiamento, dunque, non spaventa affatto la Parietti che, tuttavia, ha da anni un nido in cui ama rifugiarsi e che spesso mostra sui social.

La casa di Alba Parietti si trova a Basiglio, vicino a Milano, immersa nel verde e con tanti comfort come una piscina e un giardino in cui Alba ama rilassarsi e godersi i primi raggi di sole primaverili, ma com’è arredata la villa in cui vive la showgirl?

La casa di Alba Parietti: ecco com’è arredata

Alba Parietti ha scelto di investire i guadagni di tanti anni di carriera acquistando una casa alle porte di Milano in cui vive e una casa a Ibiza dove, invece, ama godersi i mesi estivi. La casa di Milano è spesso protagonista delle storie social della showgirl che, spesso, dà il buongiorno ai propri followers mostrando il panorama sul giardino e la piscina della sua meravigliosa casa.

La Parietti ha scelto di vivere in una bellissima villa con giardino, piscina e una terrazza con affaccio proprio sul giardino. La casa della showgirl si sviluppa su più livelli ed è arredata in modo classico con tanti elementi d’arredo che rendono ricchissimo l’ambiente. “La casa deve somigliare a chi la abita”, scrive Alba Parietti sul suo profilo Instagram mostrando spesso i vari ambienti della sua casa in cui spicca la presenza non solo di tanti quadri, ma anche di lampade, tappeti e vasi di fiori.

Il colore predominante dell’arredamento è il rosso che rispecchia l’animo passionale della showgirl. Nella camera da letto, oltre ad un grande letto matrimoniale, non mancano elementi d’arredo in legno, ma anche dettagli animalier. In quella che un tempo era la camera di Francesco Oppini, il figlio della showgirl, oggi c’è la camera degli ospiti. La cucina, invece, è super moderna con un arredamento quasi totalmente in acciaio e dettagli sul tono del nero e del grigio. I pavimenti sono di parquet chiaro mentre sulle pareti troneggia la scritta “Good friends. Good wine. Good time”.