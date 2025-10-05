La patata, alimento base nel mondo, nacque nelle Ande 9 milioni di anni fa: uno studio rivela perché fa bene.

Ne danno notizia con un certo rilievo due importanti organi di informazione internazionali, Reuters e Wall Street Journal.

La patata, scrive Will Dunham di Reuters, è uno degli alimenti di base del mondo, coltivata per la prima volta migliaia di anni fa nella regione andina del Sud America, prima di diffondersi globalmente a partire dal XVI secolo.

Le patate coltivate, conferma Aylin Woodward del WSJ, sono una delle principali colture di base al mondo e, insieme a grano, riso e mais, sono responsabili dell’80% dell’apporto calorico dell’umanità.

Ma nonostante la sua importanza per l’umanità, le origini evolutive della patata sono rimaste enigmatiche, fino ad oggi.

Una nuova analisi di 450 genomi di patate coltivate e 56 genomi di specie di patate selvatiche ha rivelato che la linea evolutiva della patata ha avuto origine dall’incrocio naturale tra una pianta di pomodoro selvatica e una specie simile alla patata in Sud America circa 9 milioni di anni fa.

Questo evento di ibridazione ha portato alla comparsa del tubero della pianta di patata nascente, una struttura ingrossata che ospita nutrienti sottoterra, secondo i ricercatori, che hanno anche identificato due geni cruciali coinvolti nella formazione del tubero.

Mentre in una pianta di pomodoro la parte commestibile è il frutto, nella pianta di patata è il tubero. “Le patate sono davvero uno degli alimenti base più straordinari dell’umanità, combinando una straordinaria versatilità, valore nutrizionale e ubiquità culturale in modi che poche colture possono eguagliare”, dice Sanwen Huang, biologo genomico e coltivatore di piante presso l’Accademia Cinese di Scienze Agrarie e autore senior dello studio pubblicato sulla rivista Cell.

Vitamina C e niente glutine nella patata

“Le persone mangiano patate usando praticamente ogni metodo di cottura: al forno, arrosto, bollito, al vapore e fritto. Nonostante siano stereotipate come carboidrati, le patate offrono vitamina C, potassio, fibre e amido resistente, e sono naturalmente prive di glutine, a basso contenuto di grassi e sazianti: una fonte calorica ricca di nutrienti”, aggiunge Huang.

L’amido resistente è un tipo di carboidrato che resiste alla digestione nell’intestino tenue e fermenta nell’intestino crasso, nutrendo i batteri benefici nell’intestino.

Il nome scientifico della pianta di patata moderna è Solanum tuberosum. I suoi due genitori identificati nello studio erano piante antenate di una specie simile alla patata, oggi presente in Perù, chiamata Etuberosum, che assomiglia molto alla pianta di patata ma è priva di tubero, e della pianta di pomodoro.

Queste due piante condividevano un antenato comune vissuto circa 14 milioni di anni fa e furono in grado di incrociarsi naturalmente quando il fortuito evento di ibridazione si verificò cinque milioni di anni dopo la loro divergenza.

Questo evento di ibridazione coincise con il rapido sollevamento delle Ande. Grazie al tubero, la pianta di patata fu in grado di adattarsi al mutevole ambiente regionale e di prosperare nelle dure condizioni delle montagne. “I tuberi possono immagazzinare nutrienti per l’adattamento al freddo e consentire la riproduzione asessuata per affrontare la sfida della ridotta fertilità in condizioni di freddo. Ciò ha permesso alla pianta di sopravvivere e di espandersi rapidamente”, ha affermato Huang.

I risultati dello studio, secondo i ricercatori, potrebbero contribuire a guidare un miglioramento della selezione delle patate coltivate per affrontare le sfide ambientali che le colture attualmente affrontano a causa di fattori come il cambiamento climatico.

5 mila specie di patate

Attualmente esistono circa 5.000 varietà di patate. La patata è la terza coltura alimentare più importante al mondo, dopo riso e grano, per il consumo umano, secondo l’organizzazione di ricerca International Potato Center con sede in Perù. La Cina è il principale produttore mondiale di patate.

“È sempre difficile rimuovere tutte le mutazioni deleterie nei genomi delle patate durante la selezione, e questo studio apre una nuova strada per creare una patata priva di mutazioni deleterie utilizzando il pomodoro come base per la biologia sintetica”, ha affermato Huang.

Secondo Zhiyang Zhang, ricercatore post-dottorato presso l’Accademia Cinese di Scienze Agrarie, lo studio potrebbe anche aprire la strada alla generazione di una nuova specie di coltura in grado di produrre pomodori in superficie e tuberi di patata sottoterra.