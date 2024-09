La Roma sceglie Juric per il dopo De Rossi, contratto fino a fine stagione (con opzione rinnovo)

La Roma ha scelto Ivan Juric come successore di Daniele De Rossi, esonerato nonostante il contratto fino al 2027. La decisione arriva dopo una serie di risultati deludenti, tra cui il recente pareggio contro il Genoa, avversario con cui Juric ha avuto un lungo legame come ex allenatore.

Il tecnico croato, ex Torino e Genoa, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025, con un’opzione di rinnovo in caso di qualificazione alla Champions League. Matteo Paro sarà il suo vice in questa nuova avventura. La prossima sfida per Juric sarà contro l’Udinese, prima in classifica, in programma domenica alle ore 18 allo Stadio Olimpico.

Niente accordo con Pioli

La scelta di Juric è arrivata dopo aver considerato altri candidati. Tra questi, Edin Terzic, allenatore del Borussia Dortmund, che ha raggiunto la finale di Champions League, era uno dei nomi caldi per la panchina giallorossa. Tuttavia, la Roma ha optato per l’esperienza di Juric, già noto in Serie A per il suo stile di gioco aggressivo e organizzato.

Prima di puntare su Juric, la Roma aveva sondato la disponibilità di Stefano Pioli, ex tecnico del Milan. Tuttavia, Pioli aveva già preso un’altra strada, firmando con l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita.