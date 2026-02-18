Il volantino Lidl lancia una serie di offerte imperdibili legate al mondo della bellezza: tanti prodotti ad un prezzo eccezionale per pochi giorni.

Il carovita fa tremare e continua ad essere una delle maggiori sfide quotidiane per i consumatori. Fare la spesa diventa un’operazione matematica studiata nei minimi dettagli per far rientrare le uscite nelle disponibilità mensili. A ciò si aggiungono bollette, abbonamenti e tutte quelle necessità impreviste che possono sopraggiungere.

In un contesto come questo, il margine di stipendio da dedicare ai bisogni extra si riduce sempre di più. L’ottica del risparmio è quella che ha spinto molte persone a ripiegare sulle soluzioni “fai da te”, come accade quando si parla di bellezza.

Se da una parte i saloni sono oggi specializzati in trattamenti all’avanguardia che promettono grandi risultati, dall’altra questi implicano dei grandi impegni economici che non sempre si possono sostenere. Perciò diventa interessante scoprire quante possibilità ad oggi esistono di trasformarsi in esperti di beauty anche in ambito domestico.

Senza spostarsi dalla propria casa e con una giusta attrezzatura (rigorosamente low cost), si può facilmente trasformare il bagno nel centro estetico dei propri sogni. Qui le sedute non avranno nessun costo e permetteranno di dare libero sfogo alla creatività.

Tutto quello che serve però, è qualche strumento essenziale per iniziare. Questa settimana da Lidl arrivano gli indispensabili per i beauty addict a prezzi da volantino. Le offerte sono da cogliere al volo.

Trasforma il bagno in un salone di bellezza con pochi euro: le offerte imperdibili

I grandi supermercati come Lidl offrono oggi molteplici possibilità di risparmiare. Camminando tra gli scaffali infatti, non ci si limita a riempire il carrello con gli ultimi prodotti alimentari proposti a prezzo scontato. Il colosso tedesco della grande distribuzione tiene alta l’attenzione della clientela arricchendo il suo catalogo con tanti articoli dedicati alla vita domestica.

Il nuovo volantino segnala l’arrivo nei punti vendita a partire da giovedì 19 febbraio, di un’ampia sezione di novità dedicate alla bellezza. Una di queste è la comoda valigetta per cosmetici. Un’elegante soluzione di stoccaggio che nulla ha da invidiare all’attrezzatura professionale di un make-up artist, ideata per riunire tutti i prodotti di bellezza e gli strumenti utili. Le dimensioni sono di 25 x 17,2 x 18,4 cm e il suo costo è di 14,99 euro.

Chi ama truccarsi sa bene quanto sia importante avere a portata di mano uno specchio ingranditore. La soluzione arriva da Cien Beauty con lo specchio per il trucco girevole rotondo con retro ingrandimento a scelta tra 5x e 7x. Questo accessorio sarà un “Mega affare”, poiché il suo prezzo è di 3,99 euro.

Ed ancora, per un make-up impeccabile qualche tutorial sarà sufficiente, ma non si potrà fare a meno di un buon set di pennelli. Anche in questo caso è Cien Beauty a venire in soccorso, con un completo che risponde ad ogni esigenza in cambio di un piccolo investimento. Il set di pennelli per il trucco da 14 pezzi sarà disponibile da Lidl al costo di 8,99 euro. Non resta che correre a fare il pieno di bellezza.