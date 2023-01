Mattarella, ottavo messaggio di fine anno agli italiani. Sedici minuti, in piedi e a tutto campo. Cominciando dalla sua rielezione, ricordando “i sette anni precedenti imperativi e complessi.

E lo è stato anche quello trascorso, così denso i eventi politici e istituzionali di rilievo“. Poi la raffica di temi caldi, inevitabili, attesi: governo (“la prima volta guidato da una donna”), la”guerra folle”, l’oscurantismo iraniano, il Covid “non ancora sconfitto”, il lavoro e le disuguaglianze, il Fisco (“chi paga le tasse fa bene all’Italia “), la crisi , le scelte strategiche dell’Italia “sono chiare e sono l’Europa, l’Occidente,le nostre alleanze”.

E poi l’importante passaggio sull’ambiente e l’invito a “ mettere al sicuro il pianeta e quindi il futuro della umanità “. Molto sentito il tema scuola che e’ “ il terzo grande investimento sul futuro “. Inevitabile il passaggio sul PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza “che spinge l’Italia verso il traguardo di formare i ragazzi e le ragazze ad affrontare le complessità dei fenomeni globali “.Il finale è stato dedicato ai giovani perché “siamo tutti colpiti dalla tragedia dei tanti morti sulle strade. Troppi ragazzi perdono la vita di notte per incidenti d’auto, a causa della velocità, della leggerezza, del consumo di alcol o di stupefacenti “. Mattarella ha concluso invitando tutti a guardare”al domani con uno sguardo nuovo, con gli occhi dei giovani. Raccogliamo le loro speranze”.

CONSENSI BIPARTISAN PER MATTARELLA

Tutti d’accordo. Ovviamente con sfumature diverse. La premier Giorgia Meloni, in una telefonata al presidente Mattarella, ha espresso gratitudine per l’incoraggiamento a governare con la responsabilità che la difficoltà del momento esige. Sulla stessa linea Matteo Salvini che ha apprezzato particolarmente il passaggio dedicato ai giovani che di notte muoiono sulle strade. Berlusconi ha invece gradito il richiamo al bene comune.

Il presidente del senato La Russa ha elogiato “ il messaggio di altissimo profilo “ in particolare ha apprezzato “lo spazio al ricordo del Papa emerito Benedetto e al dovere di mantenere come guida e bussola la Costituzione Repubblicana nel suo 75esimo anniversario. A Enrico Letta è piaciuto il grande messaggio di pace,speranza e futuro. Anche Giuseppe Conte ha condiviso il richiamo ad una comunità nazionale fortemente solidale e coesa. Sono intervenuti anche Nicola Fratoianni, Casini ricordando il netto richiamo ai valori della Costituzione .

IL MESSAGGIO AL PAPA NELLA GIORNATA MONDIALE DELLA PACE

Mattarella ha rivolto in particolare un ringraziamento a Papa Francesco per la continua esortazione alla pace e nel contempo ha espresso il sentito cordoglio dell’Italia per la morte del Papa emerito. E in occasione della Giornata Mondiale della Pace – domenica 1 gennaio – gli ha inviato un messaggio in cui esprime la sua condivisione e gratitudine per come “Sua Santità ricorda al mondo, con costante e paterna insistenza “ il bisogno di pace.