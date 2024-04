Milena esce di casa per andare a fare una passeggiata al mare e scompare nel nulla: trovata l’auto con una gomma bucata

Milena Santirocco è uscita dalla sua casa di Lanciano in provincia di Chieti dicendo ai familiari di andare a “fare una passeggiata al mare”. La donna, 54 anni, dopo essere uscita dalla sua abitazione è scomparsa nel nulla ed ora le sue ricerche continuano senza sosta. Di Milena, di professione insegnante di ballo e di fitness, non si hanno più notizie da domenica 28 aprile. I figli hanno denunciato la sua scomparsa presentandosi la mattina di lunedì 29 al commissariato di Lanciano. Oltre alla Polizia, alla sua ricerca partecipano i Carabinieri la Guardia Costiera, la protezione, le unità cinofile e i Vigili del Fuoco.

L’auto con la gomma bucata, il profilo Facebook cancellato

Le operazioni si sono concentrate principalmente nella zona della borgata marina di Torino di Sangro: qui è stata infatti ritrovata la sua Renault Clio grigia, parcheggiata vicino alla pista ciclabile della Via Verde Costa dei Trabocchi. L’auto è in sosta con una gomma bucata. Accanto è stato trovato anche il cellulare di Milena, spento. La sorella ha poi raccontato che il profilo Facebook di Milena è stato cancellato.

La Polizia sta analizzando anche le immagini di videosorveglianza del parcheggio dove è stata trovata l’auto, per cercare di ricostruire gli ultimi movimenti della donna. Al momento le ricerche non hanno portato a nessun esito, malgrado qualche segnalazione ricevuta che poi si è rivelata non attendibile. La Protezione Civile di Torino di Sangro ha attivato una centrale operativa. Chiunque avesse informazioni utili può contattare il numero 389 109 2787.