Un 47enne trentino è stato condannato per maltrattamento di animali a 3 mesi di reclusione e 5mila euro di risarcimento danni, oltre alle spese legali pari a 4.700 euro. La condanna arriva cinque anni dopo che l’uomo sparò al cane del vicino sull’altopiano di Piné, in provincia di Trento. A causa del colpo ricevuto, l’animale rimase zoppo. Dopo l’intervento chirurgico per estrarre il piombino, per lui erano state necessarie terapie lunghe e costose per curare l’ascesso.