Un tesoro in monete del valore di 1 milione di dollari è stato recuperato dal fondo del mare 300 anni dopo essere affondato su una nave spagnola.

Più di 1.000 scintillanti monete d’argento e d’oro sono state portate alla superficie al largo della costa della Florida. da un team di subacquei guidati da Fleet 1715 – Queens Jewels, una società di recupero di relitti storici, cui sono stati concessi, dalla Corte Distrettuale degli Stati Uniti, i diritti per il recupero della flotta del tesoro spagnola del 1715.

La dote della regina di Spagna

Il nome “Queen’s Jewels” si riferisce a una parte specifica del carico della flotta, destinato come dote alla regina di Spagna, Elisabetta Farnese, che si trovava a bordo della nave ammiraglia al momento dell’affondamento

I gioielli sono stati rinvenuti in un tratto di mare chiamato “Costa del Tesoro” e si ritiene che risalgano al 1715.

Si ritiene che siano stati coniati in Bolivia, Messico e Perù e che fossero diretti in Spagna su una flotta di navi che trasportavano anche diversi gioielli.

Il tesoro affondò nell’uragano

Ma quando un uragano colpì il tesoro, il prezioso carico fu rovesciato in mare, affondando nelle profondità dell’oceano, dove è rimasto da allora.

La data e i segni di zecca sono rimasti visibili su alcune delle monete.

Si stima che nella tempesta siano andati persi fino a 400 milioni di dollari in oro, argento e gioielli.

Sal Guttoso di Queen Jewels, ha dichiarato: “Questa scoperta non riguarda solo il tesoro in sé, ma anche le storie che racconta.

“Ogni moneta è un pezzo di storia, un legame tangibile con le persone che hanno vissuto, lavorato e navigato durante l’età d’oro dell’Impero spagnolo.

“Trovare 1.000 di queste monete in un unico recupero è raro e straordinario.”

L’azienda ha fatto la scoperta dopo ore di esplorazione del fondale marino con attrezzature specializzate.

La Florida ha autorizzato il recupero del tesoro

La legge della Florida stabilisce che i “tesori” appartengono allo Stato, ma gli scavatori sono autorizzati a lavorare sotto attento monitoraggio.

Spesso viene loro concesso il permesso di svolgere “servizi di recupero” a condizione che circa il 20% dei materiali dissotterrati venga trattenuto dallo Stato.

Sal ha aggiunto: “Ogni ritrovamento contribuisce a ricostruire la storia umana della flotta del 1715.

La Treasure Coast è una regione sulla costa atlantica della Florida che comprende quattro contee: Palm Beach, Martin St. Lucie e Okeechobee.

Il suo nome si riferisce alla flotta spagnola del tesoro, dispersa in un uragano del 1715.

La caccia al tesoro è iniziata qui negli anni ’60 e ancora oggi i subacquei esplorano la zona nella speranza di trovare oro.

“Ci impegniamo a preservare e studiare questi reperti affinché le generazioni future possano apprezzarne il significato storico.”

Il ritrovamento, scrive Nicole Cherruault sul Sun, arriva solo pochi mesi dopo che gli archeologi hanno scoperto un relitto di 300 anni fa carico di un tesoro del valore di oltre 101 milioni di sterline.

La nave affondata dai pirati

La nave, che si ritiene essere la Nossa Senhora do Cabo, fu affondata dai pirati al largo del Madagascar nel 1721 durante una delle incursioni più famigerate della storia.

Oltre 3.300 manufatti furono estratti dal sito, tra cui statuette religiose, lingotti d’oro, perle e forzieri pieni di tesori.

Una targa d’avorio reca un’iscrizione in lettere d’oro con la scritta “INRI”, l’abbreviazione latina di “Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum”, che significa “Gesù di Nazareth, Re dei Giudei”, come riportato nei Vangeli romani.