Cannucce in carta o bambù non così ecologiche, secondo uno studio

Uno studio condotto da scienziati dell’Università di Anversa ha rivelato che cannucce in materiali considerati ecologici, come carta e bambù, contengono tracce di PFAS, noti come “sostanze chimiche per sempre”. Questi composti inquinanti, associati a gravi impatti ambientali e problemi di salute, sono stati trovati in quasi tutti i campioni analizzati, sollevando dubbi sulla reale sostenibilità di queste alternative. La ricerca è apparsa sulla rivista scientifica specializzata Food Additives & Contaminants.

Cannucce in carta o bambù, lo studio

Il team di ricerca, guidato dal professor Thimo Groffen, ha esaminato decine di cannucce di diverse marche e materiali, tra cui vetro, plastica, acciaio inossidabile, carta e bambù. Sorprendentemente, le PFAS sono state rilevate in ogni tipo di cannuccia tranne che in quelle in acciaio. Le PFAS, note per la loro persistenza nell’ambiente e il potenziale impatto sulla salute, sono state individuate attraverso sofisticate analisi di laboratorio, sollevando preoccupazioni sul loro impiego in materiali pubblicizzati come ecocompatibili.

Le possibili cause di contaminazione nelle cannucce non sono ancora chiare, ma si ipotizza che possano essere deliberate, aggiunte per conferire proprietà idrorepellenti, o provenire da materiali riciclati che contenevano già queste sostanze. Nonostante ciò, le cannucce in acciaio sono risultate prive di PFAS, sottolineando la necessità di alternative più sicure.

La cosa più inquietante è che molte cannucce biodegradabili possono mantenere le PFAS in circolo quando vengono riciclate, inquinando nuovi prodotti e potenzialmente entrando nell’organismo umano. L’acido perfluoroottanoico (PFOA), una delle PFAS più comuni rilevate nello studio, è stato persino vietato in diversi paesi negli ultimi anni, rendendo ancora più preoccupanti i risultati.

Sebbene gli effetti precisi sulla salute e sull’ambiente richiedano ulteriori ricerche, questo studio solleva dubbi significativi sulla reale sostenibilità delle cannucce in carta e bambù. L’industria e i consumatori devono confrontarsi con la consapevolezza che, al di là delle apparenze, alcune alternative ecologiche potrebbero nascondere rischi nascosti.