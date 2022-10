Le api fanno venire la pioggia. Lo sapevate che le api possono provocare un temporale? Non siamo su una rubrica entomologica di “strano ma vero”, è tuttavia un fatto scientificamente provato che le api – nei gruppi solidali e rigidamente organizzati che chiamiamo sciami – possono influenzare il meteo.

Come? Sbattendo le ali per più di 230 volte al secondo, apis mellifera riesce a raccogliere un’enrme carica elettrostatica.

Biologia e campi elettrostatici intimamente legati

“Solo di recente abbiamo scoperto che la biologia e i campi elettrostatici sono intimamente collegati e che ci sono molte affinità insospettabili su diverse scale spaziali, che vanno dai microbi nel suolo alle interazioni pianta-impollinatore, passando dagli sciami d’insetti”, spiega a La Stampa il ricercatore Ellard Hunting, biologo dell’Università di Bristol.

Misurando i cambiamenti nell’atmosfera prodotti dagli sciami si è arrivati a scoprire come il gradiente di eletrostaticità è aumentato a 100 volt per metro una volta le api escono in gruppo dall’alveare.

Ma uno sciame compatto che vola all’unisono, l’effetto è aumentato fino a mille volt per metro. Più carico cioè di un temporale.