ROMA – Le previsioni meteo del week end annunciano sole e qualche temporale.

Ma il bel tempo durerà poco: settimana prossima è infatti in arrivo una nuova perturbazione.

Secondo gli esperti di 3bmeteo, il fine settimana vedrà una maggiore presenza di sole per via di un modesto aumento della pressione atmosferica. Ma sarà solo una breve tregua prima della prossima settimana. Vediamo nel dettaglio che tempo farà nel fine settimana, secondo 3bmeteo:

METEO SABATO – Ampie schiarite su gran parte dello Stivale eccezion fatta per annuvolamenti più diffusi sulle Alpi, specie settentrionali con possibili rovesci e temporali su Alpi e Prealpi in sconfinamento tra tardo pomeriggio-sera anche sulla Val Padana centro occidentale. Possibili isolati fenomeni anche sulla dorsale centrale. Temperature in ripresa.

METEO DOMENICA – Discreto su buona parte d’Italia con ampie zone di sereno ma con instabilità sulle Alpi con piovaschi più frequenti sulle zone centro-occidentali nonché su Nord dorsale. Peggiora con piogge o rovesci sulla Sardegna per una nuova perturbazione in estensione alla Sicilia occidentale. Peggiora nella notte in Toscana, nubi in aumento sulle Tirreniche. Temperature stabili.