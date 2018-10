LONDRA – Il proprietario di una delle 600 copie originali dell’opera di Banksy “Girl with a Balloon” – dal valore di 40.000 sterline – ha sminuzzato la stampa sperando di raddoppiarne il valore. Ora vale 1 sterlina. L’uomo voleva simulare la stessa azione messa in atto da Banksy durante l’asta di venerdì scorso a Londra. Così, convinto di aver aumentato il valore dell’opera, ha chiamato la casa d’aste. Casa d’aste che però gli ha risposto che ora la copia poteva valere al massimo una sterlina.

“Si tratta di un puro atto di vandalismo gratuito” hanno twittato sulla pagina di My Art Broker. “Invitiamo tutti i possessori di opere, o di copie originali di opere, a non fare queste cose. Stiamo ricevendo numerose telefonate di possessori di stampe che ci domandano se smantellando un’opera, la stessa possa raddoppiare il suo valore. Ma la risposta è no!”.

E ancora: “Ci sono un numero limitato di stampe di Girl With Balloon nel mondo, oggi ne abbiamo perso uno ed è una vergogna talmente grossa che deve farci piangere”.

Una stampa autenticata dell’opera in questione può essere venduta facilmente per 115mila sterline, si legge sul sito My Art Broker. “Non possiamo credere alla stupidità e al vandalismo opportunista di certe persone”, si legge ancora.