Un artista inglese ha tradotto in realtà uno dei detti più famosi di Gesù, quello del cammello nella cruna di un ago. Lui, Willian Wigan, ce ne ha messo tre con tanto di cavaliere, i tre Re Magi.

Lo ha annunciato lo stesso Wigan con queste parole:

“Tre piccoli re nella cruna di un ago: portare luce, speranza e pace nel mondo”

“Giusto in tempo per Natale, ho creato un magico capolavoro natalizio microscopico affinché tutto il mondo potesse vederlo. I tre piccoli re nella cruna di un ago è la mia ultima scultura microscopica. La micro scultura è stata realizzata per tutti, portando un barlume di luce magica, speranza e pace nei cuori e nelle menti di tutti in tutto il mondo questo Natale.

Willard Wigan, un micro-scultore, ha realizzato a mano “Tre piccoli re” nella cruna di un ago. Questo pezzo artistico è stato realizzato utilizzando una delle ciglia di Wigan come pennello. Ha utilizzato anche frammenti di nylon, glitter e oro 24 carati per completare il pezzo.

Secondo il sito ufficiale di Willard Wigan, quest’opera d’arte è stata “fatta per tutti, portando un barlume di luce magica, speranza e pace nei cuori e nelle menti di tutti in tutto il mondo questo Natale”. Wigan ha lavorato centinaia di ore per finire la composizione in tempo per Natale.

Questo post è stato condiviso poche ore fa su Facebook. Da quando è stato condiviso ha ottenuto numerosi Like. Molti hanno anche utilizzato la sezione commenti del post per esprimere il loro stupore per quest’opera d’arte.

Un individuo ha scritto: “Lavoro meraviglioso, signore. Buon Natale a te, alla tua famiglia e al tuo team”.

Un secondo condiviso: “Fantastico! Buon Natale a te e ai tuoi cari”.

Un terzo ha aggiunto: “Bellissimo. Grazie per la condivisione”.

“Finalmente ci hai dato un’idea di come! Così tante domande, ma una delle mie prime è come si fa a scomporre i pigmenti in modo così piccolo? Davvero strabiliante! Che anche voi e i vostri cari possiate trascorrere una vacanza tranquilla, e per favore date loro un abbraccio”, ha postato un quarto.

Willard Wigan, informa Wikipedia, è nato nel 1957. È figlio di immigrati giamaicani, che realizza micro sculture in miniatura. Le sue sculture sono tipicamente posizionate nella cruna di un ago o sulla capocchia di uno spillo. Una singola scultura può avere dimensioni pari a 0,005 mm.

Da bambino affetto da dislessia e sindrome di Asperger, nessuna delle quali fu diagnosticata fino all’età adulta, Willard Wigan fu ridicolizzato in classe dai suoi insegnanti della scuola elementare per non aver imparato a leggere.

Wigan attribuisce il suo primo impulso alla scultura, iniziato all’età di cinque anni, al suo bisogno di sfuggire alla derisione di insegnanti e compagni di classe.

Voleva mostrare al mondo che nulla non esiste, deducendo che se le persone non avessero potuto vedere il suo lavoro, non sarebbero state in alcuna posizione di criticarlo. Da allora Wigan ha mirato a realizzare opere d’arte ancora più piccole, visibili solo al microscopio.