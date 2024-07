Biden piace per la sua aria innocente e disarmata, come se per essere un buon capo del mondo occidentale serva una innocenza rasicurante.

Ma è proprio così? La politica degli Usa è da sempre una delle cose più losche e violente, morte e corruzione la pervadono.

Oggi si aggiunge il sospetto di una continua infiltrazione dei servizi segreti russi. Basta leggere i giornali americani per farsene un’idea. In un libro c’è tutto, si intitola “Collusion. Come la Russia ha aiutato Trump a conquistare la Casa Bianca”, è del novembre 2017, autore Luke Harding, giornalista del Guardian inglese.

E allora veniamo alla domanda che da un po’ mi tormenta. E se anche Biden fosse sotto il tallone di Putin?

Biden non molla, perché? Non è che glielo ha ordinato Putin? Non vi scandalizzate, amici della sinistra, ci dobbiamo pensare. Se Biden va avanti, Trump vice di sicuro. Chi ne gode? La Russia. Putin è un gigante, vuole riportare la Russia alla grandeur di Stalin, deve distruggere l’Unione Europea e la Nato e mettere in ginocchio la Cina, il suo vero grande eterno nemico, gli abbracci sono Xi sono solo messinscena.

Casa ha fatto Trump? Ha dichiarato guerra commerciale alla Cina (che Mao, odiando i russi, vedeva alleata degli Usa), ha provocato il disastro in Afghanistan, ha illuso gli inglesi che se lasciavano l’Europa avrebbe fatto un mercato comune con loro.

Cosa ha fatto Biden? Ha dato il colpo di grazia all’Afghanistan e si è fermato perché lo ha bloccato il Partito Democratico, il Pd americano è filo cinese, almeno fin dai tempi di Clinton. Per cui Biden non ha più potuto fare danni.

Ma Biden è stato sempre ricattabile dai russi per la storia del figlio, che prendeva mexzo milione di dollari all’anno da un utility di Kiev per fare il consigliere d’amministrazione, lui un drogato.

Biden è cotto ma non molla, sta portando la sinistra americana alla distruzione. Cui prodest?

