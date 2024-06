Il covid continua a colpire, in misura ridotta, certo, solo 10 morti in una settimana, quando in Italia ne muoiono 1.500 al giorno su 60 milioni che siamo. Ma in giro ci sono ancora più di 150 mila malati, c’è una minima recrudescenza, mentre dilaga ogni tipo di malatti, a cominciare dalla banale ma fastidiosa influenza. L’unica volta che sono uscito senza mascherina me la sono beccata.

da Cronaca Oggi

Covid, situazione al 29 maggio 2024, i malati in circolazione sono sempre più e sono diventati 155.941 da 155.392 di due settimane fa, ogni 400 di noi ce ne è uno, aumentano le infezioni: 1.046 e i morti: 10 nell’ultima settimana contro 627 nuovi casi e 9 morti di una settimana fa.

Covid, la situazione aggiornata, 29 maggio 2024: Attuali positivi 155.941, Dimessi / Guariti 26.376.519, Totale casi 26.729.031

22 maggio 2024: Attuali positivi 155.604, Dimessi / Guariti 26.375.821, Deceduti 196.561, Totale casi 26.727.986

15 maggio 2024: Attuali positivi 155.392, Dimessi / Guariti 26.375.183, Deceduti 196.553, Totale casi 26.727.128

8 maggio 2024. Attuali positivi 155.096, Dimessi / Guariti 26.374.571, Deceduti 196.536, Totale casi 26.726.203

Al 17 aprile 2024, Attuali positivi 155.600, Dimessi / Guariti 26.372.324, Deceduti 196.511, Totale casim26.724.435

10 aprile 2024, Attuali positivi 157.723, Dimessi / Guariti 26.369.668, Deceduti 196.502 Totale casi 26.723.893

3 aprile 2024, Attuali positivi 165.544, Dimessi / Guariti 26.361.218, Deceduti 196.487, Totale casi 26.723.249