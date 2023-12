Siamo 59 milioni (cui aggiungere qualche milione di residenti ma non cittadini e clandestini), nel 2022 sono morti 713499 di noi, pari a 1.955 al giorno; nel 2011 ne morirono 608575, pari a 1667 al giorno, quindi 287 morti in più al giorno. I numeri li ho presi dal sito Istat, di cui mi fido poco perché fa troppa politica e che forse io non sono capace di usare.

Con questi numeri ci dobbiamo confrontare quando ci emozioniamo per uno o cento morti o infettati dal covid. Pensando però sempre: la statistica mi consola, ma se fossi io uno di quei pochi?