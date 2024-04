Rai contro Mediaset, la vera notizia è che il duopolio si sta sgretolando, in 25 anni Rai e Mediaset hanno perso complessivamente quasi 15 milioni di spettatori. A favore di Sky, Discovery e internet.

Nel 1999 erano…nel 2024 sono

Rai 41.967 32.277

M 36.831 31.894

Tot 78.798 64.171

Nei primi anni ’70 l’etere fu liberalizzato, Telebiella aprì la strada, poi arrivò il genio di Berlusconi.

Berlusconi e il Pds di D’Alema fecero blocco e difesero il duopolio contro ogni tentativo di ridurre la morsa di Rai e Mediaset.

Ma un quarto di secolo è un’era geologica in questa nostra epoca di cambiamenti in moto naturalmente accelerato.

Un merito va riconosciuto alla legge Gasparri del 2004, che aprì il mercato a nuovi entranti.

Dove sono falliti (Mondadori, Rusconi) o ritirati (Espresso) gli editori italiani, si sono affacciati, anche sulle macerie della pay-tv di Stato, gli stranieri con ben altri mezzi, volontà, visione: Sky (satellitare) e Discovery (etere).

La somma delle loro audience fa quasi pari con gli spettatori persi da Rai e Mediaset.

La differenza la copre la dispersione di internet.

Con buona pace di chi vorrebbe addossare la crisi della Rai alla povera Meloni, giova ricordare che i danni peggiori li hanno fatti i Governi precedenti con nomine di comandanti talvolta proprio sbagliate (vero Renzi?).

(da Cronaca Oggi)

A questo punto ha un senso la domanda: Rai o Mediaset, chi vince la gara degli ascolti? Una polemica un po’ insulsa per dimostrare che con questo Governo la tv di Stato perde ma è sempre stato così da quando Berlusconi e D’Alema filavano come due fringuelli e uccidevano i giornali. I numeri di marzo comunque dicono che vince la Rai con 32.277 mila ascolti contro 31.894 mila mentre cresce Discovery e la 7 resta dov’era.

Questi sono gli articoli di Repubblica che hanno sollevato la polemiica, peccato che non li potete leggere anche se siete abbonati perché hanno fatto qualche pasticcio quelli del digitale-

I dati Auditel per l’anno 2023 sono disponibili qui. Sono gli ascolti registrati dal 1° gennaio 2023 al 30 dicembre 2023 (fasce standard, dati Live+Vosdal+TS Cumulato+7) e sul target 4+ (57.437.509 individui). A parità di prime time, il gruppo Rai supera, di poco Mediaset, 37,8% vs 37,5% di share. Ci sono fasce in cui Mediaset risulta più forte e altre in cui lo è Rai. Lo vediamo in questa sintesi realizzata da Tivù sulla base dei dati Auditel.

Io ho fatto questa rudimentale tabella, basandomi sui dati Auditel di marzo, ho aggiunto la 7, Sky e DIscovery.

02.00 07.00 09.00 12.00 15.00 18.00 20.30 22.30

MEDIASET AM 3.298.k 1.621.k 1.874.k 4.603.k 3.860.k 5.178.k 7.401.k 4.059.k

totale 31.894 k

MEDIASET SH 37,52 33,20 35,60 38,86 39,27 34,25 35,89 41,76

RAI AM 3.228.k 1.874.k 1.945.k 4.622.k 3.434.k 6.402.k 7.796.k 2.976.k

totale 32.277 k

RAI SH 36,72 38,38 36,95 39,02 34,93 42,35 37,80 30,62

LA7 AM 367.k 191.k 205.k 436.k 333.k 460.k 1.220.k 486.k

LA7 SH 4,18 3,93 3,89 3,68 3,40 3,05 5,92 5,01

DISCOVERY AM 796.k 426.k 495.k 807.k 862.k 1.278.k 1.889.k 1.009.k

totale 7.562

DISCOVERY SH 9,05 8,72 9,41 6,82 8,77 8,46 9,16 10,3

SKY AM 655.k 276.k 302.k 793.k 805.k 977.k 1.599.k 864.k

totale 6.271

SKY SH 7,45 5,67 5,74 6,69 8,19 6,47 7,76 8,89