Deficit, voto di scambio, moralismo grillino: i giornali scrivono ma non sanno quello che scrivono. E le scemenze si diffondono come verità.

Dal voto di scambio al patto di stabilità, povera Italia soffocata da moralisti e tedeschi (i nuovi farisei che poi fanno il contrario di quello che predicano).

Ma cos’è la politica se non c’è voto di scambio? Anche i dittatori devono stare attenti al consenso ergo comprare il favore dei sudditi con favori adeguati. Stalin pensava al benessere dei suoi russi che lo consisideravano un papà. Leggete i giornali americani, è tutto uno scambio. Noi moriamo di moralismo.

Ditemi se questo non è voto di scambio. (Notizia della Reuters).

” L’amministrazione Biden cancellerà 7,4 miliardi di dollari di debito studentesco per 277.000 mutuatari, ha affermato la Casa Bianca. All’inizio di questo mese, Joe Biden ha annunciato piani per alleggerire il debito studentesco che andrebbero a beneficio di almeno 23 milioni di americani, affrontando una questione chiave per i giovani elettori del cui sostegno avrà bisogno a novembre”.

Bari, l’inchiesta sul voto di scambio approderà in Antimafia

Antimafia, altro fenomeno italiano: quanti mafiosi ha mai fatto arrestare l’Antimafia? Di quanto è scesa la corruzione in Italia da quando c’è l’Anticorruzione?

E i mitici giornalisti d’inchiesta dove li mettete? Ce ne è stato uno che ha indagato sulle origini del Movimento 5 stelle, come si è finanziato?, chi lo pilota? quale processo democratico ha mai designato premier Giuseppe Conte? e prima di lui capo politico e ministro Luigi Di Maio?

Eppure oggi ci tocca leggere titoli come questi (da Cronaca Oggi).

Basilicata, le verifiche dell’Antimafia: cinque candidati sono impresentabili

Ecco l’eredità lasciata da Conte:

Il contagio esponenziale da Superbonus

Una misura nociva, pensata senza freni né vincoli né monitoraggio della spesa. I dati del Def mostrano i clamorosi errori di previsione: in tre anni l’impatto sul debito è aumentato di 20 volte rispetto alle stime iniziali.

Il Partito Democratico, invece di mandare al mittente gli insulti di Conte e difendere i suoi uomini e donne, si piega umilmente. Che vergogna.

Un chiodo fisso dei tedeschi, che fa male all’Italia e a tutta l’Europa e che poi la Germania è costretta a aggirare…

ania vittima del Fiscal Compact chiodo fisso che tanto male fa all’Italia, è un “freno al futuro”.

L’Italia ha fatto il suo dovere, la gestione corrente è positiva. Il merito non è di Monti né di Draghi ma di Berlusconi (o meglio Tremonti). Poi resta schiacciata da un debito accumulato negli anni di piombo.

Scrive la Ragioneria dello Stato: “Per l’anno 2024, in termini di competenza, le previsioni per le entrate finali sono pari a 687,5 milioni”. La tabella indica in 659 milioni le Spese correnti. Poi vengono 96.917 milioni di interessi. I debiti furono fatti negli anni di piombo, indovinate perché. Infine 129,9 milioni di spese in conto capitale, indispensabili per gli investimenti, che in una azienda privata sarebbero trattate in modo più rispettoso.

