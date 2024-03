La Marina americana si ritira dal Mediterraneo, le navi servono per fronteggiare la Cina e la guerra di Gaza non minaccia più di allargarsi. Gli Usa anticipano i tempi di Trump, Europa sempre più sola davanti a Putin. Accordo segredo con l’Iran, per il quale un attacco americano sarebbe devastante? Il precedente di traffici clandestini fra Usa e Iran c’è. Risale ai tempi di Regan, 40 anni fa.

La Marina americana ritira le portaerei dal Mediterraneo, dall’Italia alla Spagna salta la protezione Usa del fronte Sud.

E mentre il mondo brucia, l’Abruzzo è in fiamme.

Abruzzo, Meloni e Schlein con i loro Carneadi si misurano domenica, poi la Basilicata, poi le europee