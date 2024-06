Tutto è colpa di Giorgia Meloni, questo è il senso che si ricava leggendo alcuni giornali italiani. Per fortuna non tutti sono così, ma l’amarezza che viene leggendo giornali e siti internet di una parte delle testate italiane genera amarezza.

Ora anche il deficit è colpa della Meloni, e questi godono perché la feroce e antitaliana burocrazia di Bruxelles ci sta sparando contro una procedura di infrazione.

Il deficit è figlio di scelte politiche inevitabili negli anni ’70, quando per prosciugare l’acqua dal lago del consenso al terrorismo il Governo italiano redistribuì un reddito che non c’era. Tradotto: il risparmio degli italiani è superiore a quello dei tedeschi, o così dicono loro e questo li fa inferocire. Ma da allora sono passati quasi 50 anni e poco è stato fatto se non da Berlusconi con Tremonti che riequilibrò la gestione corrente e poi da Mario Monti, che ha quasi distrutto l’industria nautica e per poco ci faceva morire di paura.

Per venire a tempi più recenti, cosa hanno fatto Letta, Renzi, Conte, Draghi prima di Meloni?

Il male d’Italia non è il deficit, sono le procedure, eredità del connubio incestuoso fra Piemonte e Napoli. Nessuno è mai riuscito a snellirle. Anzi, negli ultimi anni, l’ansia moralistica che ci domina ha complicato le cose.